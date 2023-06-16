شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تحصل على 3 ميزات مهمة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن ثلاثة تحديثات جديدة لخدمة الخرائط التابعة لها لمساعدة المستخدمين على تحقيق الاستفادة القصوى من إجازة الصيف، وفقًا لموقع aitnews.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور علي مدونتها إن ميزة (العرض الغامر) Immersive View أصبحت متاحةً في مدن جديدة ومتوفرة لأكثر من 500 مَعْلَم حول العالم.

وكانت جوجل قد أطلقت ميزة (العرض الغامر) في وقت سابق من هذا العالم بهدف تحسين الطريقة التي يستكشف بها المستخدمون الأماكن من حولهم، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التي تدمج الملايين من الصور معًا وتنشئ عرضًا متعدد الأبعاد للعالم مع تعزيزها بمعلومات موثوقة.

والآن، أصبحت ميزة (العرض الغامر) متاحةً في أربع مدن جديدة، وهي العاصمة الهولندية أمستردام، والإيرلندي دبلن، ومدينتا فلورنسا والبندقية في إيطاليا، كما وُسِّعت لتشمل أكثر من 500 معلم مشهور حول العالم، مثل: قلعة براغ، وجسر الميناء في مدينة سيدني، وذلك في نظامي أندرويد و(آي أو إس).

وباستخدام شريط تمرير الوقت، يمكن للمستخدمين معرفة كيف سيكون الطقس في أوقات مختلفة من اليوم ومدى ازدحام المكان حتى يتمكنوا من التخطيط مسبقًا.

وقالت جوجل: «وحيث تتوفر لدينا البيانات، يمكنك إلقاء نظرة خاطفة على المطاعم والمقاهي لمساعدتك في تحديد كونك تريد إجراء حجز أم لا، وذلك بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تسمى (حقول الإشعاع العصبي)، التي طُوِّرت هنا في جوجل».

وبهدف تقليل من التفاصيل، قالت جوجل إنها أطلقت ميزة الاتجاهات السهلة في الخرائط، وهذا يساعد المستخدمين على تتبع تقدم رحلتهم بسهولة من شاشة القفل أو من النظرة العامة للمسار.

ومع هذه الميزة، سيرى المستخدمون زمن الوصول المُقدّر المحدّث ومكان المنعطف التالي، وهي المعلومات التي كانت متوفرة سابقًا فقط في وضع التنقل الشامل. وإن قرر المستخدم اتخاذ مسار آخر، فسوف تُحدَّث الرحلة تلقائيًا.

وقالت جوجل إن الاتجاهات التي يمكن رؤيتها على شاشة القفل ستُطرح على مستوى العالم هذا الشهر لأنماط المشي، وركوب الدراجات، والقيادة في نظام أندرويد و(آي أو إس).

وبهدف تسهيل تتبع الأماكن جميعها التي يريد المستخدمون زيارتها، خاصةً إن كانوا يزورون عدة مدن، وذلك حين التخطيط لرحلة، أضافت جوجل في وقت سابق ميزة (أحدث الأماكن) Recents لأجهزة سطح المكتب، حيث تُنظَّم الأماكن التي بحث عنها المستخدمون تلقائيًا في شريط جانبي حين فتح الخرائط.

والآن، مع طرح التحديثات الجديدة على مستوى العالم الشهر المقبل، قالت جوجل إنها ستحفظ الأماكن في (أحدث الأماكن) حتى بعد إغلاق نافذة خرائط جوجل، وذلك بهدف تمكين المستخدمين من أخذ قسط من الراحة من التخطيط والعودة إليه لاحقًا دون أن يفقدوا تقدمهم.

ويمكن للمستخدمين إزالة الأماكن التي شاهدوها والتخطيط لرحلات متعددة في وقت واحد ومشاركة مجموعة مختارة من الأماكن، مثل: مناطق الجذب، أو الفنادق، مع رفيق السفر للتعرف على آرائه.

وبعد أن يعرف المستخدم المكان الذي يريد زيارته، يمكنه تحديد ثلاث وجهات أو أكثر، ثم النقر على (الاتجاهات)، وسوف تنشئ الخرائط أيضًا مسارًا مخصصًا يصل إلى نقاط التوقف الخاصة بهم جميعها ويحفظها في (أحدث الأماكن).