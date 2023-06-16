شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوروبا تخطط لتنظيم استخدام ChatGPT وتطبيقات الذكاء الاصطناعى الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوات الأولى نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث يدعم البرلمان الأوروبي حظرًا على تكنولوجيا المراقبة البيومترية والتعرف على المشاعر حسبما نقلت CNBC.

وذكر بيان صحفي صادر عن البرلمان الأوروبي الأربعاء 14 يونيو أن القواعد تهدف إلى "تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة والمتمحور حول الإنسان وحماية الصحة والسلامة والحقوق الأساسية والديمقراطية من الآثار الضارة للتكنولجيا".

وتمت الموافقة على الإجراءات بأغلبية 499 صوتاً مقابل 28 صوتاً وامتناع 93 عضواً عن التصويت. ستبدأ المحادثات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الصياغة الدقيقة للتشريع المعروف باسم قانون الذكاء الاصطناعي.

تهدف القواعد إلى التأكد من أن الذكاء الاصطناعي الذي تم تطويره واستخدامه في أوروبا يتوافق مع حقوق وقيم الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الرقابة البشرية والسلامة والخصوصية والشفافية وعدم التمييز والرفاهية الاجتماعية والبيئية.

التقى الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI مطورة ChatGPT سام ألتمان بالعديد من القادة الأوروبيين في مايو لمناقشة التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على المجتمع.

وقال إنه ليس لديه أي خطط لسحب ChatGPT من أوروبا على الرغم من قوله إن قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة للتحكم في الذكاء الاصطناعي قد تأتي بنتائج عكسية.