شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناشرو الموسيقى يقاضون تويتر مقابل 250 مليون دولار بسبب انتهاك حقوق النشر "الجسيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تزعم الدعوى التي رفعتها الرابطة الوطنية لناشري الموسيقى، أن مستخدمي تويتر انتهكوا حقوق التأليف والنشر للفنانين في آلاف المناسبات وأن الشركة لم تفعل شيئًا يذكر لإيقافها.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، كان تويتر في مفاوضات بشأن مثل هذه الصفقة، لكن تلك المحادثات انهارت في النهاية. "بينما يدرك العديد من المنافسين على تويتر الحاجة إلى التراخيص والاتفاقيات المناسبة لاستخدام المقطوعات الموسيقية على منصاتهم، فإن تويتر لا يفعل ذلك، وبدلاً من ذلك يولد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الطبع والنشر يضر بمبدعي الموسيقى".

تتهم الدعوى أيضًا تويتر بتجاهل طلبات ناشري الموسيقى لسحب المواد التي تنتهك حقوق الطبع والنشر من منصتها على الرغم من الإشعارات الأسبوعية من الناشرين.

تقول الدعوى "الحقيقة هي أن تويتر يتجاهل بشكل روتيني منتهكي الانتهاكات المعروفين والمخالفات المعروفة، ويرفض اتخاذ خطوات بسيطة متاحة لتويتر.

تزعم الدعوى أيضًا أن العديد من التغريدات المسيئة تمت مشاركتها بواسطة مستخدمين تم التحقق منهم، ومن المرجح أن يتخذ تويتر إجراءات ضد الحسابات التي تم التحقق منها.

تقول الدعوى: "لم يعلق تويتر فعليًا أيًا من الحسابات التي تم التحقق منها المحددة في إشعارات NMPA والتي لها قواعد متابعين كبيرة". "يمنحهم تويتر معاملة تفضيلية، حيث يعرض الحسابات التي تم التحقق منها ولديها قواعد متابعين كبيرة باعتبارها أكثر قيمة ويمكن تحقيق الدخل منها من الحسابات التي لم يتم التحقق منها ولديها عدد قليل من المتابعين."