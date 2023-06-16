شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية حظر المكالمات غير معروفة المصدر على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد رؤية مكالمة مكتوب عليها غير معروف "unknown"، أمر مزعج ومخيف، وعادة ما يستخدم المحتالون التنكر عند الاتصال بضحاياهم، لذلك لدى Apple ميزة مخفية لمستخدمي iPhone، والتي عند تنشيطها ستحظر مثل هذه المكالمات.

ويمكن ببساطة استخدام ميزة Silence Unknown Callers، ولكنها لا تدعم الموديلات iPhone 5S و iPhone 6 و 6 Plus أو الأقدم هذه الميزة.

وجاءت ميزة Silence Unknown Callers من Apple في تحديث لنظام التشغيل iOS 13 الخاص بـ iPhone في عام 2019، لذلك، إذا كنت تشعر حقًا أنك بحاجة إلى القدرة على حظر المكالمات غير المعروفة، فقد ترغب في التفكير في تحديث هاتفك.

ستتطلب بعض تطبيقات حظر المكالمات التابعة لجهات خارجية لأجهزة iPhone، مثل تطبيق Mr. Number، نظام iOS 13 أو أعلى.

ولكن، إذا كان جهاز iPhone الخاص بك محدثًا وكنت جاهزًا للتخلص من المتصلين غير المرغوب فيهم، فإليك ما يجب عليك فعله.

الخطوة 1. انتقل إلى تطبيق "الإعدادات" على الشاشة الرئيسية لجهاز iPhone الخاص بك، إنه الذي يشبه الترس الرمادي.

الخطوة 2. بمجرد دخولك إلى الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل باتجاه إعدادات تطبيق Apple Phone الخضراء، اضغط عليها.

الخطوة الثالثة. باتجاه أسفل القائمة على هذه الشاشة للإعدادات الخاصة بهاتف iPhone، يجب أن ترى خيار "Silence Unknown Callers" بالقرب من الجزء السفلي.

اضغط فوق ذلك للدخول إلى القائمة التالية.

الخطوة 4. الآن كل ما تبقى للقيام به هو ببساطة تبديل المفتاح لحظر مكالمات "بلا معرف المتصل".

لكن هناك بعض المحاذير:

أولاً ، ستعمل هذه الميزة على إسكات هذه المكالمات الغامضة ولكنها لن تحظرها تمامًا، وستظل هذه الأرقام قادرة على ترك رسائل بريد صوتي لك، وهو شيء قد تكون ممتنًا له إذا كان أحد أفراد أسرتك في مشكلة ويتواصل معك من هاتف جديد غريب.

إذا كنت بحاجة فعلاً إلى حظر هذه المكالمات، فإن أفضل خياراتك هي الاتصال بمزود خدمة الهاتف الخاص بك مباشرةً أو تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية مثل Mr. Number الذي سيحظر المتصلين من أجلك.

كما يأتي التحديث الأكثر تقدمًا على iOS17، حيث إنه قادرًا على النسخ المباشر لرسائل البريد الصوتي الواردة، وهي ميزة تسمى البريد الصوتي المباشر، مما يسمح للمستخدمين بالحكم على ما إذا كانوا يريدون الرد على المكالمة أو تجاهلها بناءً على الرسالة الواردة.

أكدت شركة Apple أنها ميزة جديدة في نظام التشغيل iOS 17 ، حيث تفتخر بأن الملاحظات الصوتية المكتوبة تلقائيًا ورسائل البريد الصوتي ستساعد مستخدمي iPhone على تحديد ما إذا كانوا عاجلين أم لا.

كشف عملاق التكنولوجيا عن الميزة في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) لهذا العام وقال إنه سيكون متاحًا عندما يأتي OS 17 إلى أجهزة iPhone في سبتمبر.