شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 كواكب ستكون مرئية فى السماء صباح السبت المقبل.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن رؤية ثلاثة من الكواكب الأكثر إشراقًا، وهم المشتري وعطارد وزحل، بالعين المجردة.
سيحدث في قطاع 93 درجة، مما يعني أن الكواكب ستظهر بالقرب من بعضها البعض في منطقة صغيرة من السماء، وصباح السبت هو أفضل وقت لمشاهدة كل من الكواكب، لكن زحل سيرتفع في جوف الليل يوم 16 يونيو في كوكبة الدلو.
وسيكون كوكب المشتري في كوكبة الحمل، بينما سيكون عطارد في كوكبة برج الثور.
توصي ناسا بالتحقق من توقعات الطقس مسبقًا للعثور على منطقة خالية من الغيوم، ويجب أن يوفر هذا أيضًا رؤية خالية من العوائق للأفق، مع تجنب المباني وأي أضواء مدينة متوهجة.
يعد إحضار المناظير أو حتى التلسكوب مفيدًا أيضًا، خاصةً لاكتشاف الكواكب الأقل وضوحًا مثل نبتون وأورانوس، وللتمييز بين النجوم والكواكب، يجب أن يبحث المراقبون عن أجسام لا تومض وسط النجوم الخافتة.
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