شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 كواكب ستكون مرئية فى السماء صباح السبت المقبل.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراقبو النجوم أنه في صباح السبت ستظهر في السماء خمسة كواكب في عرض كوكبي نادر، ويجب أن يكون عطارد وأورانوس والمشتري ونبتون وزحل مرئيًا قبل شروق الشمس بساعة واحدة في 17 يونيو حيث يصطفون بالقرب من الأفق الشرقي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن رؤية ثلاثة من الكواكب الأكثر إشراقًا، وهم المشتري وعطارد وزحل، بالعين المجردة.

تحدث المسيرات الكوكبية، أو المحاذاة، عندما يقع عدد من الكواكب في نفس الكوكبة، وتعد محاذاة الكواكب غير شائعة إلى حد ما، حيث من المقرر أن يحدث الحدث التالي في أبريل 2024.

سيحدث في قطاع 93 درجة، مما يعني أن الكواكب ستظهر بالقرب من بعضها البعض في منطقة صغيرة من السماء، وصباح السبت هو أفضل وقت لمشاهدة كل من الكواكب، لكن زحل سيرتفع في جوف الليل يوم 16 يونيو في كوكبة الدلو.

وسيكون كوكب المشتري في كوكبة الحمل، بينما سيكون عطارد في كوكبة برج الثور.

توصي ناسا بالتحقق من توقعات الطقس مسبقًا للعثور على منطقة خالية من الغيوم، ويجب أن يوفر هذا أيضًا رؤية خالية من العوائق للأفق، مع تجنب المباني وأي أضواء مدينة متوهجة.

يعد إحضار المناظير أو حتى التلسكوب مفيدًا أيضًا، خاصةً لاكتشاف الكواكب الأقل وضوحًا مثل نبتون وأورانوس، وللتمييز بين النجوم والكواكب، يجب أن يبحث المراقبون عن أجسام لا تومض وسط النجوم الخافتة.