شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تطبيقات للدردشة المرئية بديلة لـFaceTime على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض التطبيقات الأخرى التي يمكنك استخدامها للدردشة المرئية على أندرويد بدلا من FaceTime، والتي نرصدها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider"، خاصة مع عدم قدرة مستخدمى أندرويد على بدء محادثة عبر التطبيق.



Google Meet Google Meet في حين أن Google Meet مخصص في الغالب للاستخدام التجاري والمكتبي، يمكنك أيضًا استخدامه لمكالمات الفيديو، وتجاوز هذا التطبيق تطبيق Google Duo السابق لمكالمات الفيديو، والذي تم إيقافه لصالح تطبيق Meet.

يمكنك أيضًا استخدام Google Chat، وهو تطبيق مراسلة فورية موجود في صناديق بريد Gmail، كل ما تحتاجه لاستخدام Google Chat هو حساب Google مجاني.

وتتضمن خطة Google Meet المجانية حدًا زمنيًا قدره 60 دقيقة لمكالمات الفيديو، ولكن يمكنك الترقية إلى خطة مدفوعة للاجتماع لفترة أطول.



Skype Skype تعد Skype هي خدمة مكالمات فيديو مجانية تتيح لك إجراء مكالمات هاتفية أو مكالمات فيديو مباشرة من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول.

يمكنك الاتصال بشخص واحد أو بدء مكالمة جماعية مع الأصدقاء والعائلة في جميع أنحاء العالم.



Zoom Zoom يظل Zoom أحد أفضل خيارات مكالمات الفيديو لكل من مستخدمي iOS و Android، وهو مصمم لدعم المكالمات الجماعية أو مشاركة الشاشة للأغراض التعليمية والتجارية.

يدعم الإصدار المجاني مكالمات مدتها 40 دقيقة مع ما يصل إلى 100 مستخدم، لكن الخطط المدفوعة متاحة لجلسات أطول.



WhatsApp WhatsApp يمكن القول إن WhatsApp هو أفضل واجهة لمستخدمي الهواتف المحمولة من بدائل Android و PC لـ FaceTime، ويتميز بالأمان باعتباره عامل الجذب الرئيسي.

كما أنه ليس مخصصًا للاستخدام التجاري (أو أي مكالمات أكبر من ثمانية مستخدمين) ولكنه عبارة عن نظام أساسي رائع للرسائل والمكالمات ومحادثات الفيديو متعدد الإمكانات لأولئك الذين يسافرون دوليًا.

ونقلت ميتا العديد من ميزات WhatsApp إلى Facebook Messenger و Instagram، مما يسمح لك بإجراء مكالمات ومحادثات فيديو من خلال هذه الأنظمة الأساسية.