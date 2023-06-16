شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سنغافورة تستعين بـ "الشرطى الروبوت" فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم سنغافورة أن "تنشر تدريجيًا" مزيدًا من روبوتات التجوّل في شوارعها، على ما أعلنت الشرطة بعد أكثر من خمس سنوات اختُبرت خلالها هذه الروبوتات.

وأشارت شرطة سنغافورة في بيان، إلى أنّ الروبوتات دخلت في الخدمة في مطار شانغي في أبريل "لزيادة عدد الشرطيين الذين يقومون بدوريات ، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

ومن المرتقب نشر مزيد من الروبوتات المماثلة في الجزيرة التي تضم 5,6 ملايين شخص ويُعد معدل الولادات منخفضا فيها، فيما تلجأ إلى هذه التكنولوجيا لسدّ نقص تواجهه في اليد العاملة.

وقالت الشرطة السنغافورية "نخطط لنشر مزيد من الروبوتات الجوالة بشكل تدريجي لزيادة عدد دوريات الشرطة في مختلف أنحاء سنغافورة"، من دون تحديد تواريخ ذلك.

وهذه الروبوتات مُجهّزة بكاميرات وأجهزة استشعار ومكبرات صوت وشاشة، وتنبعث منها أضواء وصفارات إنذار.

والروبوتات مُجهزة بكاميرا 360 درجة توفّر لقطات للشرطيين في غرفة تحكم.

وعبر استخدام الأضواء وصفارات الإنذار ومكبرات الصوت، يمكن للروبوتات "إقامة طوق للشرطة وتحذير المارة عقب وقوع حادث" قبل وصول عناصر الشرطة، على ما ذكر بيان الشرطة.