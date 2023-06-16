شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تطلق أول رحلة فضاء تجارية لها فى 27 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستنطلق أول رحلة فضاء تجارية لشركة Virgin Galactic هذا الشهر، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

وأعلنت الشركة، وهي جزء من مجموعة فيرجن الملياردير ريتشارد برانسون، أنها حددت نافذة إطلاق من 27 يونيو إلى 30 يونيو لرحلتها التشغيلية الأولى والتي أطلقت عليها اسم Galactic 01.

وقال ممثلو شركة فيرجين جالاكتيك في بيان إن "جالاكتيك 01، وهي مهمة بحث علمي، ستنقل ثلاثة من أفراد الطاقم من القوات الجوية الإيطالية والمجلس القومي للبحوث فى إيطاليا لإجراء أبحاث حول الجاذبية الصغرى، وفقا لتقرير space.

وأضافوا: "مع وجود حمولات علمية على متنها ، ستعرض رحلة الفضاء قيمة وقوة مختبر العلوم شبه المدارى الفريد الذى تقدمه شركة فيرجن جالاكتيك".

ويتكون نظام رحلات الفضاء شبه المداري لشركة Virgin Galactic من عنصرين: طائرة حاملة تُعرف باسم VMS Eve وطائرة فضائية مكونة من ستة ركاب وطيارين من نوع SpaceShipTwo تسمى VSS Unity.

وتنطلق Eve من مدرج مع Unity تحت جناحيها ، ثم تسقط مركبة الفضاء على ارتفاع حوالي 50000 قدم (15000 متر) ثم تطلق الوحدة محركها الصاروخي على متنها ، لتزود نفسها بالطاقة في الفضاء دون المداري.

ويتم التعامل مع الركاب على متن الطائرة الفضائية لبضع دقائق من انعدام الوزن ويمكنهم رؤية كوكبنا في مواجهة سواد الفضاء، ثم تنزلق الوحدة في طريقها إلى الأرض لتهبط على مدرج غير مزود بمحركات.

وقامت الوحدة بخمس بعثات تجريبية إلى الفضاء شبه المداري ، كان آخرها في 25 مايو وكانت تلك الرحلة الأخيرة هي أول رحلة فضاء لشركة Virgin Galactic منذ يوليو 2021 ، وقامت الشركة بتأسيس Unity و Eve لفترة من الوقت لأداء أعمال الصيانة والتحديث التي أعدت كلا المركبتين لزيادة معدل الرحلة للخدمة التجارية.