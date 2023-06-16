شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. واتس آب يطرح ميزة "مشاركة الشاشة" لمستخدمي أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الأسبوع، طرح واتس آب ميزة مشاركة الشاشة لمستخدمي ويندوز، والآن، بدأت المنصة المملوكة لشركة Meta في طرح نفس الميزة لمستخدمي أيفون.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABteaInfo ، بدأ واتس آب في طرح وظيفة لمشاركة الشاشات أثناء مكالمات الفيديو الجارية، وبعد تثبيت أحدث إصدار من واتس آب beta لنظام التشغيل iOS 23.12.0.74 ، يمكن لمختبري الإصدار التجريبي من iOS الوصول إلى ميزة مشاركة الشاشة الجديدة.

كيف تعمل ميزة مشاركة الشاشةإذا تم تمكين الميزة لحساب واتس آب الخاص بك، فسترى رمزًا جديدًا في الجزء السفلي أثناء مكالمة الفيديو: يتيح لك هذا الخيار مشاركة محتوى شاشتك مع كل شخص في المكالمة، عند استخدام هذه الميزة، سيتم تسجيل كل شيء على شاشتك، بما في ذلك الإشعارات، ومشاركته عن بُعد مع الأشخاص المتصلين حاليًا بمكالمة الفيديو.

ووفقًا للتقرير، سيتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في هذه الوظيفة، وعلى الرغم من أن محتوى الشاشة يتم نقله باستمرار أثناء مكالمة الفيديو ، إلا أن الأفراد لديهم القدرة على إيقاف العملية متى شاءوا، بالإضافة إلى ذلك ، يتم تنشيط هذه الميزة فقط عندما يتم منح الموافقة لمشاركة محتوى الشاشة.

ميزة معاودة الاتصال واتس آبكشف تقرير عبر الإنترنت مؤخرًا أن واتس آب قد أدخل ميزة جديدة تهدف إلى جعل المكالمات الفائتة أكثر وضوحًا، هذه الإضافة الجديدة عبارة عن زر "معاودة الاتصال" الذي يظهر ضمن رسالة حدث عندما لا يتم الرد على مكالمة ، وهو متاح بعد تثبيت أحد أحدث إصدارات واتس آب beta لنظام التشغيل ويندوز من متجر Microsoft.

ووفقًا لـ WABteaInfo، سيظهر زر "معاودة الاتصال" بجوار رسالة الحدث التي تم إنشاؤها عند فوات مكالمة على واتس آب، ويوفر هذا الزر للمستخدمين طريقة سريعة للرد على مكالمة فائتة بنقرة واحدة فقط.