شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يلزم جوجل بتأخير إطلاق Bard AI بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجبرت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (IDPC)، المشرف الرئيسي على البيانات في الاتحاد الأوروبي شركة Google على تأخير طرح روبوت الدردشة Bard في المنطقة، و كان من المفترض إطلاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ، لكن نائب مفوض IDPC ، غراهام دويل ، قال إن وكالته لم تتلق إحاطة خصوصية "مفصلة" ، أو تقييم تأثير البيانات ، أو معلومات داعمة.

ولا تزال اللجنة في خضم "فحص مستمر" لبارد ، بحسب دويل و لا يُقدّر الوقت الذي قد يُختتم فيه هذا التحقيق لكنه يخطط لمشاركة المعلومات مع منظمي البيانات الآخرين في الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن.

وفي بيان إلى Engadget ، قال متحدث باسم Google إن الشركة وعدت بتوسيع نطاق الوصول إلى Bard "بشكل مسئول" بعد مناقشة جهودها مع الخبراء والحكومات، وهذا يشمل التحدث إلى مسؤولي الخصوصية المنتظمين "للإجابة على أسئلتهم والاستماع إلى التعليقات" ، كما يقول الممثل.

وبدأت Google في توسيع نطاق الوصول إلى Bard في مارس ، عندما سمحت للمستخدمين المحتملين بالاشتراك في قائمة الانتظار ، وفي مايو أسقطت قائمة الانتظار ووسعت نطاق الإتاحة إلى 180 دولة ومنطقة أخرى.

وتشير بوليتيكو إلى أن عملاق التكنولوجيا ابتعد عن الاتحاد الأوروبي ، حيث تضع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) متطلبات صارمة حول كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها.

وواجه مطورو الذكاء الاصطناعي الآخرون بالفعل تدقيقًا أكثر صرامة، و تحقق ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا حاليًا في ChatGPT الخاص بـ OpenAI جنبًا إلى جنب مع مجلس حماية البيانات الأوروبي ، وحظرت إيطاليا الأداة مؤقتًا بسبب مخاوف من أن كل من chatbot وطرق التدريب الخاصة به (باستخدام محتوى العالم الحقيقي للآخرين) قد ينتهك القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، و يقلل تأخير Bard نظريًا من فرص حدوث تعارضات مماثلة لـ Google