تكنولوجيا: إنستجرام يضيف الموسيقى والترجمة إلى ميزة Notes الخاصة به

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وتسمح قنوات البث للمستخدمين بإرسال رسائل إلى متابعيهم ، الذين يمكنهم الرد عليهم والتصويت في استطلاعات الرأي ، لكن لا يمكنهم الرد بشكل مباشر. ويستخدم زوكربيرج قناته لمشاركة الإعلانات والتحديثات على منتجات Meta، وفقا لتقرير engadget.
إلى جانب التحديثات النصية ، يمكن لمنشئي المحتوى نشر الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت، و يمكنهم أيضًا دعوة الآخرين للانضمام إلى قناتهم كمتعاون، وأجرى زوكربيرج سابقًا محادثة عامة مع آدم موسيري ، رئيس Instagram، على قناته.
وجلبت Meta القنوات إلى WhatsApp لأول مرة الأسبوع الماضي و يمكن لعدد قليل من المؤسسات الوصول في الوقت الحالي، لكن WhatsApp سيقدم الميزة على نطاق أوسع في الأشهر المقبلة. وتخطط Meta لجلب القنوات إلى Facebook وMessenger أيضًا.
وفي الوقت نفسه ، تعمل Meta على تطوير "شبكة اجتماعية لامركزية" قائمة على النصوص لمنافسة Twitter وتشير التقارير إلى أنه بينما ستكون هذه خدمة قائمة بذاتها ستتصل ببروتوكول الشبكة الذي يعمل على تشغيل Mastodon ، وستتمكن من تسجيل الدخول باستخدام حساب Instagram الخاص بك لملء ملف التعريف الخاص بك.
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