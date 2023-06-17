تكنولوجيا: إنستجرام يضيف الموسيقى والترجمة إلى ميزة Notes الخاصة به

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القاهرة - سامية سيد - ستتوفر قنوات البث في Instagram وهي ميزة المراسلة أحادية الاتجاه على نمط Telegram قريبًا على نطاق أوسع وكتب مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة Meta على قناته الخاصة أن الشركة تطرح الميزة عالميًا اليوم، وحتى الآن، بعدما كان يقتصر على المبدعين المختارين.

وتسمح قنوات البث للمستخدمين بإرسال رسائل إلى متابعيهم ، الذين يمكنهم الرد عليهم والتصويت في استطلاعات الرأي ، لكن لا يمكنهم الرد بشكل مباشر. ويستخدم زوكربيرج قناته لمشاركة الإعلانات والتحديثات على منتجات Meta، وفقا لتقرير engadget.

إلى جانب التحديثات النصية ، يمكن لمنشئي المحتوى نشر الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت، و يمكنهم أيضًا دعوة الآخرين للانضمام إلى قناتهم كمتعاون، وأجرى زوكربيرج سابقًا محادثة عامة مع آدم موسيري ، رئيس Instagram، على قناته.

وجلبت Meta القنوات إلى WhatsApp لأول مرة الأسبوع الماضي و يمكن لعدد قليل من المؤسسات الوصول في الوقت الحالي، لكن WhatsApp سيقدم الميزة على نطاق أوسع في الأشهر المقبلة. وتخطط Meta لجلب القنوات إلى Facebook وMessenger أيضًا.

وفي الوقت نفسه ، تعمل Meta على تطوير "شبكة اجتماعية لامركزية" قائمة على النصوص لمنافسة Twitter وتشير التقارير إلى أنه بينما ستكون هذه خدمة قائمة بذاتها ستتصل ببروتوكول الشبكة الذي يعمل على تشغيل Mastodon ، وستتمكن من تسجيل الدخول باستخدام حساب Instagram الخاص بك لملء ملف التعريف الخاص بك.