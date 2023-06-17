شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوراكل تخفض مئات الوظائف فى وحدتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير أن شركة أوراكل العملاقة للتكنولوجيا ومقرها الولايات المتحدة قامت بتسريح مئات الموظفين وإلغاء عروض العمل وخفض الوظائف الشاغرة، وفقًا لما أوردته Insider ، قامت الشركة بإلغاء الوظائف في شركة سجلات الرعاية الصحية الإلكترونية Cerner، واستحوذت أوراكل على شركة سيرنر في ديسمبر من العام الماضي مقابل 28.3 مليار دولار.

ويذكر التقرير أن السبب الرئيسي لتسريح العمال كان يعزى في المقام الأول إلى صعوبات سيرنر في العمل مع وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية. استعان القسم بـ Cerner لاستبدال نظام السجلات الطبية الداخلي الخاص به بتقنية Cerner.

ويضيف التقرير أيضًا أن الموظفين المسرحين سيحصلون على مكافأة نهاية الخدمة تعادل أربعة أسابيع بالإضافة إلى أسبوع إضافي واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة ودفع أيام الإجازة.

ما هو سيرنر

تم ذكر شركة Cerner، وهي شركة متخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات الصحية والأجهزة والأجهزة ، في تقرير صادر عن IANS. وذكر التقرير أن شركة أوراكل، وهي لاعب رئيسي آخر في الصناعة ، تعمل حاليًا على تطوير قاعدة بيانات السجلات الصحية الوطنية.

وأكد لاري إليسون، رئيس مجلس الإدارة وكبير مسؤولي التكنولوجيا في Oracle ، أن بيانات المريض ستظل مجهولة حتى يمنح الأفراد موافقتهم على مشاركة معلوماتهم. طمأن إليسون أن قاعدة بيانات Oracle ستنفذ تدابير فعالة لإخفاء الهوية لجميع بيانات المرضى.

وعلاوة على ذلك، تمتد جهود Oracle إلى ما وراء قاعدة بيانات السجلات الصحية. تعمل الشركة بنشاط على تطوير نظام مشاركة المرضى لبعض الوقت الآن، بالإضافة إلى هذه التطورات ، أشار التقرير أيضًا إلى عمل Oracle المستمر لتعزيز قدرة نظام مشاركة المريض على جمع البيانات من الأجهزة القابلة للارتداء.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها Oracle عن تخفيض الوظائف من وحدة الرعاية الصحية الإلكترونية الخاصة بها. في الشهر الماضي ، قامت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بفصل ما يقرب من 3000 موظف من شركة سيرنر، وقد أثرت عمليات التسريح على الموظفين من فرق التسويق والهندسة والمحاسبة والقانون والمنتجات.

وعلاوة على ذلك ، ورد أن أوراكل "لم تصدر زيادات أو تمنح ترقيات ، وفي وقت سابق من هذا العام ، أعلنت أن العمال لا ينبغي أن يتوقعوا أي زيادات حتى عام 2023".