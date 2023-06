شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft لم تصنع ألعاب Xbox One لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقلت Microsoft من Xbox One ولم تعد تقوم بإنشاء ألعاب الطرف الأول للجيل السابق من وحدات التحكم.. يقول مات بوتي رئيس استوديوهات Xbox Game، في إشارة إلى جيل Xbox Series S / X، في مقابلة مع Axios: "لقد انتقلنا إلى Gen 9" .

بينما ستستمر Microsoft في دعم أجهزة وألعاب Xbox One مثل Minecraft التي تعمل على الجيل السابق، ولم تعد هناك استوديوهات داخلية تعمل على ألعاب جديدة لجهاز Xbox One بعد الآن، وكانت Microsoft تدفع ببطء إلى هذه النقطة ، باستخدام Xbox Cloud Gaming لتقديم ألعاب مثل Microsoft Flight Simulator لمستخدمي Xbox One الحاليين.

ولم يحتوِ عرض ألعاب Xbox الأخير من Microsoft على أي ألعاب من الطرف الأول سيتم تشغيلها على Xbox One محليًا، ويقول Booty إن الشركة ستستمر في الاستفادة من البنية التحتية للألعاب Xbox Cloud لتقديم أحدث الألعاب لمستخدمي Xbox One، ويقول بوتي: "هذه هي الطريقة التي سنحافظ بها على الدعم"، وفقا لتقرير theverge.

ويركز مطورو الألعاب الخاصة بشركة Microsoft الآن على وحدات تحكم Xbox Series S / X ، على الرغم من الادعاءات بأن بعض المطورين يطلبون من Microsoft التخلي عن توافق Xbox Series S الإلزامي لأحدث ألعاب Xbox، وتم إطلاق Xbox Series S بقيمة 299 دولارًا كوحدة تحكم قادرة على لعب 1440 بكسل بسرعة تصل إلى 120 إطارًا في الثانية ، ولكن العديد من الألعاب وصلت فقط إلى 1080 بكسل وبدون معدلات إطارات أعلى من أجهزة Xbox Series X الأكثر قوة.

تتمتع أجهزة Xbox Series X الأكبر والأكثر قوة من Microsoft بقدرة أكبر على وحدة معالجة الرسومات (GPU) وأيضًا ذاكرة وصول عشوائي (RAM) أكبر بسعة 16 جيجابايت ، مع توفر أجهزة Xbox Series S الأصغر حجمًا 10 جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي، وكانت قيود الذاكرة مؤلمة لبعض المطورين ، لكن Microsoft عملت على محاولة تحسين أداء الرسومات العام لجهاز Xbox المصغر الخاص بها وتحرير المزيد من الذاكرة للمطورين للوصول إلى Xbox Series S.

"هل هو المزيد من العمل؟" بناء لأجهزة Xbox Series S ، "بالتأكيد" يعترف Booty لكنه يدعي أن استوديوهات ألعاب Xbox الخاصة بشركة Microsoft تمكنت من الحصول على مزيد من الأداء من أحدث ألعابها المصممة لأجهزة Xbox Series S.

كما أعلنت Microsoft أيضًا عن إصدار أسود 1 تيرابايت من وحدة تحكم Xbox Series S الخاصة بها أثناء عرضها في محاولة لمعالجة المخاوف بشأن وضع تخزين 512 جيجا بايت على قاعدة Xbox Series S.

ومع وجود جهاز Xbox One في مرآة الرؤية الخلفية في Microsoft ، اعترف رئيس Xbox Phil Spencer مؤخرًا أن الشركة "فقدت أسوأ جيل تخسره في جيل Xbox One ، حيث بنى الجميع مكتبتهم الرقمية للألعاب.

وتحاول Microsoft الآن الارتداد مع Xbox Series X / S بعد عام هادئ لإصدارات Xbox في عام 2022. لكن عرض ألعاب Xbox أظهر عددًا قويًا من ألعاب الطرف الأول القادمة إلى Xbox في 2023 و 2024.