شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الأطباء يستخدمون روبوتات الدردشة لمساعدتهم على توصيل الأخبار السيئة للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض الأطباء يستخدمون روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على إيجاد طرق رحيمة لنشر الأخبار السيئة للمرضى، وسارع الأطباء إلى العثور على استخدامات لـ ChatGPT بعد إطلاقه في نوفمبر.



ذكرت صحيفة التايمز أن بيتر لي، نائب رئيس الشركة للبحث والحاضنات في OpenAI Microsoft، وجد أن chatbot كان يساعد الأطباء بانتظام في التواصل مع المرضى بشكل أكثر تعاطفًا.



وأضاف التقرير أن بعض الممارسين بدأوا في استخدام ChatGPT بعد 72 ساعة من إطلاقه للجمهور.



أثبت موقع ChatGPT أن لديه معرفة طبية رائعة وهناك أدلة على أن الروبوتات قد تساعد في تحسين سلوك الطبيب.

ووجدت إحدى الدراسات أن الخبراء الطبيين قالوا إن ردود ChatGPT على أسئلة المرضى كانت ذات جودة أعلى وأكثر تعاطفاً من الأطباء البشريين.



كما وجد باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو أن إجابات روبوتات الدردشة في المتوسط تم تصنيفها سبع مرات على أنها متعاطفة مع الأطباء.



فضل الخبراء الطبيون في الدراسة استجابة روبوت الدردشة AI على الطبيب في 78.6٪ من 585 سيناريو.

أفاد موقع Insider سابقًا أن ChatGPT اجتاز بالفعل امتحان الترخيص الطبي الأمريكي، وتم حصول التكرار الجديد لـ OpenAI ، GPT-4، على حكم سريري أفضل.



ومع ذلك، لا يزال بإمكان المنتجات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT ارتكاب الأخطاء أو التشخيص الخاطئ، مما يثير القلق بشأن كيفية استخدام بعض المرضى لها.