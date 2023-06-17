شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع جديدة تكشف عن هاتف iPhone بسطح مقاوم للخدوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر ستيف جوبز مشكلة وضع iPhone المصمم جيدًا في واقيات بلاستيكية، وبعد سنوات من وفاته، تمكنت شركة أبل من الكشف عن براءة اختراع يمكن من خلالها إطلاق هاتف لا يحتاج إلى غطاء، حيث حصلت شركة التكنولوجيا العملاقة على براءة اختراع جديدة تصف سطحًا "مقاومًا للتآكل" أقل عرضة للخدوش، مما يلغي الحاجة إلى الأغطية القبيحة.



ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، تُظهر الصور الموجودة في المستند نطاقًا من الميكروبيدات المتينة، أقل من حجم طرف القلم الرصاص، والتي تمتد فوق اللوحة الخلفية لجهاز iPhone الذي يدعي أنه يحمي الأجزاء الأكثر نعومة من غلاف الجهاز.



تقترح أبل أن تصميم الخرزات "المقاومة للتآكل" يمكن أن تتكون من معادن أو أكواب أو سيراميك أو مواد أخرى مناسبة.



وفقًا لبراءة الاختراع، "قد يتم تضمين الخرزات في المواد البلاستيكية، وقد تمتد هذه الخرزات فوق السطح العلوي للمادة البلاستيكية، كما هو مفصل في براءة الاختراع 11678445، التي تم تقديمها في 26 سبتمبر 2017، ولكن تم منحها وإعلانها من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة مؤخرا.





على الرغم من أن الرسوم البيانية المقدمة مع براءة الاختراع تشير بوضوح إلى أن هذه اللوحة الخلفية المقاومة للتآكل كانت مخصصة لجهاز iPhone، إلا أن لغتها تشير إلى أن المزيد من أجهزة iPad و MacBooks المقاومة للخدش وغيرها من الأجهزة يمكن أن تكون قيد الإعداد.



ومع ذلك، فإن أحد الأشياء القليلة التي لا تصفها براءة اختراع Apple على الإطلاق هو كيف يمكن أن يتم التفاعل مع هذا النسيج باللمس.