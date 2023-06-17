شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 42% من كبار قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الذكاء الاصطناعى يدمر البشرية فى 5-10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقدم الذكاء الاصطناعي يشعر كبار المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا بما في ذلك إيلون ماسك رئيس شركة تويتر وتسلا بالقلق من سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشرية.

ويكشف أحدث استطلاع للرأي أن 42% من الرؤساء التنفيذيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعى يمكنه السيطرة على البشرية فى السنوات القليلة المقبلة.

الذكاء الاصطناعى هو الكلمة الطنانة في عالم التكنولوجيا في الوقت الحاضر، بينما يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مفيدًا في مواقف مختلفة ، إلا أن هناك عيوبًا أيضًا هذا ما يعتقده كبار قادة التكنولوجيا في العالم.

ومع تقدم الذكاء الاصطناعى يشعر كبار المديرين التنفيذيين التقنيين ، بما في ذلك رئيس شركة Twitter و Tesla Elon Musk ، بالقلق من سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشرية، ووفقًا لآخر استطلاع أجرته CNN في قمة الرؤساء التنفيذيين في جامعة ييل في وقت سابق من هذا الأسبوع ، يعتقد 42% من الرؤساء التنفيذيين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتولى مسؤولية البشرية في السنوات القليلة المقبلة.

ويذكر التقرير أن حوالي 42 % من الرؤساء التنفيذيين وكبار رجال الأعمال يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على "تدمير البشرية من خمس إلى عشر سنوات من الآن". ويُقال إن الاستطلاع شمل 119 من الرؤساء التنفيذيين من قطاع عريض من الشركات بما في ذلك Walmart و Coca-Cola و Xerox و Zoom وغيرها الكثير، وقال جيفري سونينفيلد الأستاذ بجامعة ييل مشيرًا إلى النتائج المروعة: "إنها مظلمة ومثيرة للقلق".

ووفقًا للتقرير، قال ما يقرب من 34 % من الرؤساء التنفيذيين إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدمر البشرية في غضون عشر سنوات ، بينما قال حوالي 8 % منهم إن الدمار يمكن أن يحدث في غضون خمس سنوات فقط من الآن، لإضافة بعض الراحة قال ما يقرب من 58 % من الرؤساء التنفيذيين أن الذكاء الاصطناعي لن يتولى البشر أبدًا وأنهم "غير قلقين".

وظهرت النتائج الآن بعد أسابيع من تسليط الضوء على كبار أباطرة التكنولوجيا مثل Elon Musk وحتى مؤسس OpenAI على خطر الذكاء الاصطناعي، و قبل أسابيع قليلة فقط وقع العشرات من قادة صناعة الذكاء الاصطناعي وعدد قليل من الآخرين بيانًا يحذرون فيه من خطر "الانقراض" الناجم عن الذكاء الاصطناعي.

ووقع البيان سام التمان ، جيفري هينتون مبتكر ChatGPT ، الذي يُقال إنه "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" ، وقال ماسك والعديد من كبار المديرين التنفيذيين الآخرين من Google و Microsoft وقال

هؤلاء القادة التكنولوجيون إن المجتمع يجب أن يتخذ تدابير للحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وأشار البيان إلى أن "التخفيف من مخاطر الانقراض من الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أولوية عالمية إلى جانب المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية". في الواقع ، عندما كان العالم يشعر بالجنون تجاه ChatGPT ، ألمح ماسك - في إحدى تغريداته - إلى أن حرب الذكاء الاصطناعي يمكن أن تنهي الحضارة قريبًا.

ويبدو أنه لم يكن يمزح خاصة الآن بعد أن وقع ماسك خطابًا مفتوحًا يدعو إلى وقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لمدة 6 أشهر على الأقل.

وفى الواقع ، مؤخرًا ، خلال زيارته للهند ، قال ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل بعض الوظائف وأشار إلى أنه سيتم استبدال "بعض الوظائف" بالذكاء الاصطناعي ولكن سيتم أيضًا إنشاء وظائف جديدة.

وعندما سئل عما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيتسبب في فقدان الوظائف ، قال ألتمان ، "كل ثورة تقنية تؤدي إلى تغيير الوظيفة في جيلين ، ويمكننا التكيف مع أي قدر من التغيير في سوق العمل ، وهناك وظائف جديدة ، وعادة ما تكون أفضل، وسيحدث هذا هنا أيضًا ستختفي بعض الوظائف وستكون هناك وظائف جديدة أفضل يصعب تخيلها اليوم. "

بينما يناقش العديد من قادة الأعمال مخاطر الذكاء الاصطناعي ، هناك البعض ممن يختلفون ويعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يضيف إلى الكفاءة في مكان العمل وأكثر من ذلك. خلال الاستطلاع ، أشار الرؤساء التنفيذيون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون له الأثر التحويلي الأكبر في ثلاث صناعات رئيسية وهى الرعاية الصحية ، والخدمات المهنية تكنولوجيا المعلومات ، والوسائط الرقمية.