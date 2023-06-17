شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تعديل رسائل WhatsApp وiMessages بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف واتس آب WhatsApp وظيفة تعديل للسماح للمستخدمين بتغيير الأخطاء المطبعية والمحرجة، ولكن عليك أن تكون سريعًا، حيث أعلنت الشركة بعد ما يقرب من 14 عامًا من إتاحة التطبيق عن ميزة التعديل لأول مرة، فلم يكن في السابق بإمكان المستخدمين تصحيح الأخطاء في رسالة ما، مما يعني أن الطريقة الوحيدة للتخلص من الأخطاء الإملائية أو التعليقات غير الحكيمة هي حذفها بالكامل، إنما الآن أصبح لديك 15 دقيقة بعد إرسال أي رسالة لتعديلها، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية تعديل رسائل واتس آب تحتاج إلى الضغط بإصبعك على الرسالة لمدة ثانية أو ثانيتين، مما يؤدي إلى ظهور قائمة تتضمن خيارات للحذف والرد وغيرها، وإذا كنت في إطار 15 دقيقة، فسترى أيضًا من ضمنها "تعديل" في أسفل تلك القائمة، وإذا لم تفعل ذلك، فقد فات الأوان لتغيير الرسالة.

كما أنه بمجرد تغيير الرسالة، ستظهر كلمة "تم التعديل" في الجزء السفلي بجوار الطابع الزمني ولن يتمكن المستلم من رؤية ما تم تغييره.



ستظل الرسائل التي تم تحريرها مشفرة من طرف إلى طرف، مثل جميع رسائل واتس آب

كيفية تعديل رسائل iMessages سمحت أبل أيضا لبعض الوقت للمستخدمين بتعديل رسائل iMessages الخاصة بهم، كذلك في غضون 15 دقيقة.

المس مع الاستمرار فقاعة الرسالة، ثم اضغط على "تعديل"، والرسائل المعدلة سيكتب عليها أيضًا "تم التعديل".

يمكن لمستخدمي أبل أيضًا إلغاء إرسال iMessages، ولكن عليك أن تكون سريعًا للغاية حيث يوجد حد مدته دقيقتان.

يرى المستلم والمرسل ملاحظة تشير إلى أن الرسالة لم يتم إرسالها، ومرة أخرى يحتاج كلاكما إلى استخدام أحدث نظام تشغيل حتى تعمل وظيفة إلغاء الإرسال بشكل صحيح.