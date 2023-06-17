شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تعديل رسائل WhatsApp وiMessages بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر
تحتاج إلى الضغط بإصبعك على الرسالة لمدة ثانية أو ثانيتين، مما يؤدي إلى ظهور قائمة تتضمن خيارات للحذف والرد وغيرها، وإذا كنت في إطار 15 دقيقة، فسترى أيضًا من ضمنها "تعديل" في أسفل تلك القائمة، وإذا لم تفعل ذلك، فقد فات الأوان لتغيير الرسالة.
كما أنه بمجرد تغيير الرسالة، ستظهر كلمة "تم التعديل" في الجزء السفلي بجوار الطابع الزمني ولن يتمكن المستلم من رؤية ما تم تغييره.
ستظل الرسائل التي تم تحريرها مشفرة من طرف إلى طرف، مثل جميع رسائل واتس آب
سمحت أبل أيضا لبعض الوقت للمستخدمين بتعديل رسائل iMessages الخاصة بهم، كذلك في غضون 15 دقيقة.
المس مع الاستمرار فقاعة الرسالة، ثم اضغط على "تعديل"، والرسائل المعدلة سيكتب عليها أيضًا "تم التعديل".
يمكن لمستخدمي أبل أيضًا إلغاء إرسال iMessages، ولكن عليك أن تكون سريعًا للغاية حيث يوجد حد مدته دقيقتان.
يرى المستلم والمرسل ملاحظة تشير إلى أن الرسالة لم يتم إرسالها، ومرة أخرى يحتاج كلاكما إلى استخدام أحدث نظام تشغيل حتى تعمل وظيفة إلغاء الإرسال بشكل صحيح.
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