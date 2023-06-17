شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 50% من الهواتف المباعة عالميًا فى الربع الأول من 2023 تضم شاشات OLED والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت الشاشة أحد العوامل الرئيسية التي أثرت على المستهلكين لشراء هاتف ذكي، توفر شاشة OLED تجربة مشاهدة أفضل من شاشات الكريستال السائل في العديد من الجوانب من خلال تقديم زوايا مشاهدة أفضل وألوان سوداء أعمق وعمر بطارية أطول إلى جانب ميزات أخرى.



وقد دفعت العلامات التجارية للهواتف الذكية أيضًا إلى شاشات OLED كعامل تمايز بسبب اللوحات الأقل رشاقة والأكثر مرونة التي تسمح للهواتف الأقل نحافة ذات الشاشات المنحنية في الشرائح المتوسطة والمتميزة.

وتشير التقارير إلى أن حصة الهواتف الذكية المزودة بشاشات OLED المباعة على مستوى العالم قد وصلت إلى مستوى قياسي، ووفقًا لتقرير صادر عن Counterpoint، فإن 49٪ من الهواتف الذكية التي تم بيعها في الربع الأول من عام 2023 تحتوي على شاشات OLED.



و للمقارنة ، كانت المبيعات العالمية للهواتف الذكية المزودة بشاشة OLED 29٪ فقط في الربع الأول من عام 2020، ويشير التقرير أيضًا إلى أن حصة شاشات OLED في النطاق السعري فوق 250 دولارًا قد وصلت أيضًا إلى 94٪ في الربع الأول من عام 2023.





اعتماد شاشات OLED في الهواتف الذكيةكان إطلاق iPhone 12 بشاشة OLED نقطة مهمة لاعتماد OLED في الهواتف الذكية. تم تجهيز جميع أجهزة iPhone التي تم إطلاقها منذ ذلك الحين (باستثناء طرازات SE) بلوحات OLED. كما زاد اعتماد تقنية العرض هذه مع كل تكرار للجهاز.

في الربع الأول من عام 2023 ، كان ما يقرب من نصف الهواتف الذكية المباعة على مستوى العالم مزودة بشاشات OLED، وقد بلغ معدل التبني أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير 2023، ومع ذلك ، بعد ذلك ، كان معدل النمو ثابتًا.





مستقبل اعتماد لوحة OLED في الهواتف الذكيةفي السنوات القادمة ، من المتوقع أن يزيد صانعو الهواتف الذكية من اعتماد OLED الذي قد يتجاوز 50 ٪. من المحتمل أن يكون الدافع وراء هذا الاعتماد في المقام الأول هو إطلاق أجهزة iPhone الجديدة. ومن المتوقع أيضًا أن تساهم الشعبية المتزايدة للهواتف الذكية القابلة للطي ، والمجهزة أيضًا بشاشات OLED المرنة ، في المشاركة.