شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب "جاك دورسي" مؤسس تويتر غير منبهر بـ أبل Vision Pro؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مؤسس موقع تويتر Jack Dorsey أنه غير سعيد للغاية بسماعة الواقع المختلط Vision Pro من أبل، فخلال مقابلة مع Saagar Enjeti و Krystal Ball حول "Breaking Points" ، شارك دورسي مخاوفه بشأن مجتمع مستقبلي تستهلكه تقنيات الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR).

لقد رسم أوجه الشبه مع الإعداد البائس الذي تم تصويره في فيلم الرسوم المتحركة الشهير "WALL-E" من Pixar ، حيث يظهر البشر وهم جالسون في كراسي متحركة عائمة - أجسادهم زائدة الوزن وعيونهم مثبتة على شاشات تحوم أمامهم.

ويقال إن ملاحظات دورسي تأتي من ملاحظاته بأن هذه التقنيات الغامرة قد تؤدي إلى الانفصال الاجتماعي بين المستخدمين، ومع التأكيد على الحاجة إلى نهج متوازن ، والاعتراف بإمكانيات الألعاب والتطورات في واجهة المستخدم التي تقدمها سماعات الرأس مثل Vision Pro من أبل ، أعرب أيضًا عن قلقه بشأن الانفصال المحتمل والمزيد من التباعد بين الأفراد.

وقال دورسي ، متحدثًا عن التطورات الأوسع في AR و VR: "أعتقد أن لديهم ميلًا لأن يكونوا استثنائيين للألعاب. أعتقد أنه تطور واضح لواجهة المستخدم". لكنه قال: "إنني قلق للغاية وقلق بشأن كيف يمكن أن تجعل الناس بعيدًا عن اللمس - وكيف أنها تبتعد بيننا أكثر."

وشبّه دورسي أيضًا التطورات الأخيرة في الواقع المعزز والواقع الافتراضي ببعض أمثلة الخيال العلمي ، بما في ذلك روايات الخيال العلمي "Snow Crash" لنيل ستيفنسون ، والمؤلف إرنست كلاين "Ready Player One" ، والذي تم تحويله أيضًا إلى فيلم.

وقال دورسي ، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لخدمة الدفع سكوير ، "إذا كنت تريد أن تفهم مستقبل أي تقنية ، فما عليك سوى قراءة الخيال العلمي". "إنهم في الواقع كتاب خارطة الطريق."

وخلال المناقشة ، استكشف دورسي التفاعل بين التقدم في الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) وعالم أدب الخيال العلمي. من خلال المقارنة بين هذه الروائع الأدبية والتطورات المستمرة في تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز ، أكد دورسي على الدور القيم للخيال التأملي في تشكيل طموحات وتطلعات المبدعين في تقريب هذه التجارب التحويلية من الواقع.

وقال دورسي إن AR و VR "سيحدثان". "أنا متشكك بشأن بعض الفوائد ، وآمل أن نجري محادثة صادقة حول بعض الأضرار التي تحدث حول المزيد والمزيد من التباعد الاجتماعي."