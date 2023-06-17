شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: طرد تويتر من مكتبه فى كولورادو بعد عدم دفع الإيجار لأشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن دنفر بيزنس جورنال، عن أنه تم طرد موقع تويتر من مكتبه في بولدر بولاية كولورادو بعد عدم دفع الإيجار لأشهر، حيث انتقلت الشركة إلى المكتب في فبراير 2020 باستخدام خطاب اعتماد بقيمة مليون دولار تقريبًا، معتمداً على ذلك لتغطية الإيجار حتى شهر مارس، وفقًا لـ TechCrunch.



واشتكى المالك موقع تويتر لتأخير دفع الإيجار، حيث أصدر القاضي أمرًا في 31 مايو بطرد الشركة في غضون 49 يومًا.



كان لدى مكتب Twitter ما يصل إلى 300 موظف، وتم طرد 87 موظفًا العام الماضي، قبل استقالة 38 آخرين.

وتم شكوى الشركة بالفعل إلى المحكمة من قبل العديد من الملاك الآخرين، متهمينها بعدم دفع إيجار مقرها في سان فرانسيسكو، ومكتبها في لندن.



يبدو أنه تكتيك للمساعدة في تقليل التكاليف على تويتر، حيث خفض ماسك عدد الموظفين بنسبة 90 ٪ تقريبًا لتوفير المال، حسبما أفاد موقع Insider سابقًا.