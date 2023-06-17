شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسخر من صفقة شرائه تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تبلغ ثروتك 229 مليار دولار، فربما ليس من الصعب المزاح بشأن دفع 44 مليار دولار. هذا ما فعله إيلون ماسك في مؤتمر في باريس ساخرًا: "إذا كنت ذكيًا جدًا، فلماذا دفعت الكثير لشراء Twitter إذن؟"

واعترف بأن الصفقة كانت "باهظة الثمن"، لكنه قال إنه قرر شراء منصة التواصل الاجتماعي لأنه كان مغردًا رئيسياً وكان قلقًا بشأن "التحرك في اتجاه سلبي" حسبما نقلت CNBC.

وقال في مؤتمر VivaTech: "كنت قلقًا من أن يكون لـ Twitter تأثيراً سلبياً على الحضارة وتأثير مدمر على المجتمع".

زعم أغنى شخص في العالم أنه منذ توليه زمام الأمور في أواخر، تم تنظيم موقع Twitter بشكل كبير.

قال ماسك: "أعتقد أن معظم مستخدمي المنصة سيقولون إن تجربتهم قد تحسنت". "لقد تخلصنا من 90% من برامج الروبوت والخداع والأشياء السيئة المختلفة التي تحدث. لقد تخلصنا من 95% من مواد استغلال الأطفال على Twitter."