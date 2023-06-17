تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتف Redmi 12 بمعالج Helio G88 وكاميرة ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني شاومي عن هاتف Redmi 12 الذي ينطلق بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، ومعالج Helio G88.

يتميز هاتف Redmi 12 بشاشة LCD بحجم 6.79 إنش، وجودة عرض FHD+، وتدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، كما تضم ثقب للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Helio G88، وذاكرة عشوائية من 4 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم شاومي هاتف Redmi 12 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً تدعم شاومي هذا الإصدار بواجهة MIUI 14، ونظام تشغيل Android 13، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم معايير IP53، ومن المقرر أن يتوفر Redmi 12 بألوان الأزرق، والفضي وأيضاً اللون الأسود بسعر يبدأ من 153 دولار.

المصدر

اعلان





