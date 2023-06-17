تكنولوجيا: صور إعلامية رسمية لهاتف Galaxy Z Fold5 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت سامسونج في وقت سابق على خططها للإعلان عن هاتف Galaxy Z Fold5 في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، ولقد نشرت مؤخراً صور إعلامية رسمية للهاتف قبل الإعلان المرتقب.

تعقد العملاق الكوري مؤتمر Galaxy Unpacked القادم في شهر يوليو لإطلاق جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي.

ولقد سلطت العديد من التسريبات السابقة الأضواء على تفاصيل تصميم ومواصفات هاتف Galaxy Z Fold5، بينما أكدت الصور الإعلامية الرسمية التي نشرت مؤخراً على تفاصيل تصميم الهاتف.

وتكشف الصورة الإعلامية الرسمية لهاتف Fold5 عن عبارة “Unfold your world” التي تروج بها سامسونج لهاتفها القادم.

كما تؤكد الصور على التغييرات التي طرأت على تصميم مفصل الشاشة في هذا الإصدار، حيث تم تقليص الفجوة الفاصلة بين الشاشة عند الطي مقارنة بهاتف Fold4 السابق.

من جانب أخر يظهر الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، بينما تأتي المكبرات الصوتية في نفس الموقع دون تغيير عن هاتف Galaxy Z Fold4، أيضاً لن يتم تغيير موقع زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات.

يذكر أن الصور الإعلامية الرسمية لهاتف Galaxy Z Fold5 تكشف عن قلم S لتؤكد سامسونج على دعم هذا الإصدار أيضاً للقلم، كما تم التأكيد في وقت سابق على أن الهاتف يضم النموذج الخاص بهواتف Galaxy من معالج Snapdragon 8 Gen 2.

المصدر

اعلان





