شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا: نعلم بوجود مشكلات في أداة إدارة الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Meta Platforms إنها على علم بوجود مشكلات في أداة إدارة الإعلانات التي تسمح للعلامات التجارية بالإعلان على فيسبوك حسبما نقلت CNBC.
وأضافت Meta على صفحة حالة منصاتها "فريق مهندسينا على علم بالمشكلة ويسعى لحلها بأسرع ما يمكن".
ويأتي تحديث الحالة بعد أن أفاد آلاف المستخدمين على موقع داون ديتيكتور دوت كوم الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية بتعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة للشركة.
وأبلغ 15 ألف مستخدم إجمالاً عن مواجهتهم مشكلات في تصفح فيسبوك وإنستجرام وواتساب، بحسب داون ديتيكتور.
وقال متحدث باسم Meta "نحن على علم بأن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات في الوصول لمنتجاتنا. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن، ونعتذر عن أي إزعاج".
ويتعقب داون ديتيكتور الأعطال من خلال جمع تقارير حالة المواقع من عدد من المصادر من بينها بلاغات الأعطال التي يقدمها المستخدمون للموقع. وربما يكون عدد المستخدمين المتضررين من العطل أكبر من العدد المذكور.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز