شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا: نعلم بوجود مشكلات في أداة إدارة الإعلانات‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة ‏Meta Platforms‏ إنها على علم بوجود مشكلات في ‏أداة إدارة الإعلانات التي تسمح للعلامات التجارية بالإعلان على فيسبوك حسبما نقلت CNBC.

وأضافت ‏Meta‏ على صفحة حالة منصاتها "فريق مهندسينا على علم بالمشكلة ‏ويسعى لحلها بأسرع ما يمكن".‏

ويأتي تحديث الحالة بعد أن أفاد آلاف المستخدمين على موقع داون ديتيكتور دوت ‏كوم الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية بتعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي ‏المملوكة للشركة.‏

وأبلغ 15 ألف مستخدم إجمالاً عن مواجهتهم مشكلات في تصفح فيسبوك وإنستجرام ‏وواتساب، بحسب داون ديتيكتور.‏

وقال متحدث باسم ‏Meta‏ "نحن على علم بأن بعض المستخدمين يواجهون ‏مشكلات في الوصول لمنتجاتنا. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما ‏يمكن، ونعتذر عن أي إزعاج".‏

ويتعقب داون ديتيكتور الأعطال من خلال جمع تقارير حالة المواقع من عدد من ‏المصادر من بينها بلاغات الأعطال التي يقدمها المستخدمون للموقع. وربما يكون ‏عدد المستخدمين المتضررين من العطل أكبر من العدد المذكور.‏