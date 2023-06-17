تكنولوجيا: نظرة على جهود ابل لإتخاذ خطوات جادة نحو تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في إتخاذ خطوات جادة نحو تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي، ولقد أبرزت الشركة رؤيتها في مؤتمر المطوريين الأخير الذي كشف عن جهود ابل لمواكبة التنافس السريع في تطوير هذه التقنية.

سلطت ابل الأضواء في مؤتمر المطوريين الأخير على التطور الذي حققته الشركة في دمج تقنية الذكاء الإصطناعي في أجهزة وبرامج الشركة لتؤثر بشكل أقوى على آداء هذه المنتجات.

ولقد كان تحديث iOS 17 من أبرز النقاط التي أوضحت جهود ابل في تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي، حيث تظهر رؤية ابل في تطبيق “Journal” الذي يجلب للمستخدمين ميزة اليوميات بتقنية التعلم الآلي لتقدم للمستخدم تجربة تفاعلية مع التطبيقات الأخرى لدعم المستخدم.

ويظهر تطور تقنية الذكاء الإصطناعي أيضاً في ميزة التصحيح التلقائي في لوحة المفاتيح في تحديث iOS 17، مع آداء أفضل في التنبؤ بالكلمات وأيضاً العبارات التالية التي تدعم المستخدم في الدردشة بآداء سربع، على أن يتم تحسين عملية التنبؤ بإستخدام تقنية التعلم الآلي التي تعمل على دراسة أسلوب المستخدم لتقدم إقتراحات أكثر فاعلية للكتابة.

أيضاً كانت نظارة الواقع المختلط “Vision Pro” من أبرز منتجات ابل التي توضح جهود الشركة في تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي، وتظهر رؤية ابل بشكل أوضح مع إستخدام FaceTime عبر النظارة، فعن طريق تقنية الذكاء الإصطناعي تعمل النظارة على إنشاء صور إفتراضية للمستخدم بآلية دقيقة لإبراز إنحناءات وتفاصيل وجه المستخدم.

وتشير التوقعات إلى أن ابل تسعى للتأكيد على دورها الفعال في المنافسة في تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي بشكل إحترافي في الأسواق، بشكل خاص مع تعثر الشركة عن الإنتهاء من مشروع سيارتها الذكية الذي إستغرق عدة سنوات، وأيضاً الآداء المحدود لمساعد Siri الرقمي، إلى جانب تداول عدد من الأخبار التي تشير إلى أن مطوري ChatGPT هم موظفين سابقين لدى شركة ابل انتقلوا للعمل في OpenAI لتحقيق رؤيتهم.

إلا أن جهود ابل تظهر بوضوح في التحديثات الأخيرة للبرامج وأيضاً منتجات الشركة التي أعلن عنها في مؤتمر المطوريين، حيث حققت ابل تقدم تفوقت به على بعض الشركات الأخرى.

تطورات تقنية الذكاء الإصطناعي في الأسواق العالمية

مع جهود شركة ابل تعمل عدد من الشركات الأخرى أيضاً على التنافس لدمج تقنية الذكاء الإصطناعي بإحترافية أكثر في المنتجات والخدمات المختلفة ومن أبرز التطورات التي رصدت مؤخراً:

مولد للموسيقى من Meta

قامت شركة Meta بتطوير مولد للموسيقى يرتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، ويختلف إصدار Meta عما قدمت جوجل خلال الفترة الماضية، حيث إتجهت ميتا لفتح المصدر بعنوان “MusicGen”، ويمكن لهذه الآداة أن تدعم تحويل النصوص إلى صوتيات خلال 12 ثانية.

قوانين تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي

بدأت الجهات المنظمة في المملكة المتحدة في التركيز على تنظيم لوائح لإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي، ولقد أعلنت الحكومة البريطانية عن إستضافة قمة “AI safety summit” العالمية التي تضع من خلالها اللوائح التي تضمن الحماية والآمان لإستخدامات هذه التقنية عبر الشركات.

تقنية الذكاء الإصطناعي والخدمات السحابية

تعمل Salesforce على إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات لتعزيز مكانة الشركة في مجال تقنية الذكاء الإصطناعي، ولقد أطلقت المجموعة الجديدة بعنوان “AI Cloud”، على أن تهدف هذه الحزمة إلى توفير أدوات مجهزة للمؤسسات لتوفير تقنية الذكاء الإصطناعي في المنتجات.

إختبارات جديدة لتقنية الذكاء الإصطناعي

أيضاً من بين التطورات التي طرأت على تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي في إختبارات لتحويل النصوص إلى فيديو في الجيل الثاني من Runway الذي يعمل على إنشاء مقاطع فيديو قصير من النصوص، إلا أن هذه التقنية مازالت في مرحلة أولية من الإختبارات.

إستثمارات جديدة لتقنية الذكاء الإصطناعي

أعلنت Cohere مؤخراً عن جمع 270 مليون دولار في حملة لتطوير نظام بيئي يرتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي.

مساعد للكتابة في WordPress

أطلقت Automattic المطورة لموقع WordPress.com مساعد رقمي بتقنية الذكاء الإصطناعي لدعم المستخدمين في إدار المحتوى والكتابة.

دعم Instagram بروبوت دردشة رقمي

يعمل مطوري الإنستقرام على دمج ربوتوت دردشة رقمي في تطبيق الإنستقرام، ولقد جاء هذه التفاصيل في تسريبات نشرت عبر الباحث “Alessandro Paluzzi”.

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