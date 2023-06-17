تكنولوجيا: شركة Meta تقوم بخفض العمر الموصى به لنظارات Quest من 13 إلى 10 سنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Meta على توسيع نطاق جمهور نظارات Quest الذكية من خلال دعوة المراهقين إلى الساحة. فقد قامت الشركة بخفض عمر حسابات Quest 2 و Quest 3 من 13 إلى 10 سنة في وقت لاحق من هذا العام من خلال تقديم حسابات يديرها الوالدان.

سيحتاج الأطفال إلى موافقة والديهم لإنشاء حسابات وتنزيل التطبيقات وحظر الوصول إلى البرامج الموجودة بالفعل. ويمكن لهؤلاء البالغين وضع حدود زمنية.

تقول الشركة إنها تطبق ضوابط صارمة على الخصوصية. فستقدم Meta تجارب متجر التطبيقات “المناسبة للعمر” مثل التوصيات إذا تطوع الآباء بعمر أطفالهم. ومع ذلك، لن يتم عرض إعلانات للأطفال، وسيكون للآباء خيار استخدام البيانات لتحسين التجربة أم لا.

تكون ملفات تعريف Meta Horizon الخاصة بالمستخدمين الأصغر سنًا خاصة بشكل افتراضي وستتطلب الموافقة على مايلي وتحديثات الحالة النشطة. ستظل Horizon Worlds تتطلب أن يكون المستخدمون يبلغون من العمر 13 عامًا أو أكبر.

تصور Meta هذا على أنه نعمة للتعليم. وتقول الشركة إن هذا يمكن أن يمنح الأطفال دروسًا افتراضية في العلوم ومجموعة كبيرة من الألعاب التعليمية. تم تصنيف معظم العناوين التعليمية في المتجر للأعمار من 10 أعوام فما فوق، لذلك لا ينبغي أن يكون هناك نقص في المواد.

تتوافق سياسات Meta نظريًا مع COPPA (قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت)، الذي يحظر جمع البيانات الشخصية من الأطفال دون سن 13 عامًا دون موافقة الوالدين. وتزعم مصادر نيويورك تايمز أن الشركة تناقش بالفعل خططها مع المنظمين..

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