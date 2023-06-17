شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتراجع عن قواعد المعلومات المضللة لـ COVID-19 فى العديد من البلدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتراجع Meta عن قواعد المعلومات المضللة الخاصة بـ COVID-19 على Instagram و Facebook في البلدان التي لم تعد تعتبر الوباء حالة طوارئ وطنية، و لن يتم تطبيق السياسة بعد الآن في الولايات المتحدة ، إلى جانب بعض المناطق الأخرى.

في يوليو الماضي ، طلبت شركة Meta من مجلس الرقابة إبداء رأيها بشأن سياسة المعلومات المضللة بعد أن أشارت إلى أن الوباء "تطور"، و استغرق الأمر بعض الوقت لمجلس الرقابة للتدخل ، ولكن في أبريل اقترحت المجموعة أن تستمر Meta في إزالة الادعاءات الكاذبة حول COVID-19 التي من المحتمل أن تساهم بشكل مباشر في خطر حدوث ضرر جسدي وشيك وجسيم، كما طلب المجلس من الشركة "إعادة تقييم" أنواع الادعاءات الوبائية التي تزيلها بموجب السياسة ، وفقا لتقرير انجادجيت.

بالإضافة إلى ذلك ، اقترحت المجموعة الاستشارية أن تجري Meta الاستعدادات قبل قيام منظمة الصحة العالمية بإلغاء حالة الطوارئ لـ COVID-19 "لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى في هذه الظروف الجديدة". ورفعت منظمة الصحة العالمية تصنيفها في حالات الطوارئ لـ COVID-19 في مايو ، وقد قدمت Meta الآن استجابتها لتوصيات مجلس الرقابة.

وسنتخذ نهجًا أكثر تفصيلاً لقواعد المعلومات المضللة الخاصة بـ COVID-19 بما يتوافق مع إرشادات مجلس الإدارة وسياساتنا الحالية، و في البلدان التي لديها إعلان طوارئ للصحة العامة لـ COVID-19 ، سنستمر في إزالة المحتوى لانتهاكه COVID-19 و سياسات المعلومات المضللة نظرًا لخطر حدوث ضرر جسدي وشيك "، كتب ميتا في مشاركة مدونة محدثة. "نحن نتشاور مع خبراء الصحة لفهم المزاعم وفئات المعلومات المضللة التي يمكن أن تستمر في تشكيل هذا الخطر، و لن تكون قواعد المعلومات المضللة الخاصة بـ COVID-19 سارية المفعول على مستوى العالم حيث تم رفع إعلان الطوارئ الصحية العامة العالمي الذي أدى إلى تلك القواعد. "

وبعد فترة وجيزة من ظهور الوباء ، واجهت منصات وسائل التواصل الاجتماعي ضغوطًا لمكافحة المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا COVID-19 التي كان الناس ينشرونها ، مثل الادعاءات غير الدقيقة حول اللقاحات ووضع العديد - بما في ذلك Meta و Twitter و YouTube - سياسات للتعامل مع أكاذيب COVID-19.

و لقد تطورت هذه القواعد بمرور الوقت. على سبيل المثال في مايو 2021 قالت Meta إنها لن تزيل بعد الآن الادعاءات بأن COVID-19 كان "من صنع الإنسان". كما لاحظ مجلس الرقابة العام الماضي ، أزال Meta 27 مليون منشور على Facebook و Instagram تحتوي على معلومات مضللة عن COVID-19 بين مارس 2020 ويوليو 2022. توقف Twitter عن تطبيق سياسة التضليل الخاصة بـ COVID-19 في نوفمبر ، بعد فترة وجيزة من تولي Elon Musk إدارة الشركة وتسريح الآلاف من العمال. وفي الوقت نفسه ، قام موقع YouTube مؤخرًا بتحديث سياسة المعلومات المضللة بحيث لا تحظر مقاطع الفيديو التي تحتوي على إنكار انتخابات 2020