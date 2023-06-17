شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة إسبانية تلغى أول تجربة لها على إطلاق صاروخ فى اللحظة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الشركة الإسبانية تحاول القيام بالخطوة الأولى في سباق لوضع أقمار صناعية صغيرة في الفضاء في مهمة كانت ستصبح الأولى من نوعها في أوروبا الغربية من قبل شركة خاصة.
وأصبحت جهود أوروبا لتطوير قدرات لإرسال أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء محور اهتمام كبير بعد إخفاق شركة فيرجن أوربت في إطلاق صاروخ مداري من الأراضي البريطانية في يناير كانون الثاني.
والصاروخ ميورا-1 الذي أنتجته شركة بي.إل.دي سبيس جرت تسميته على اسم سلالة من الثيران المقاتلة ويبلغ ارتفاعه مثل مبنى من ثلاثة طوابق ولديه سعة شحن 100 كيلوجرام ويمكن استخدامه أيضا لإجراء تجارب انعدام الجاذبية.
وتم تأجيل محاولة سابقة للقيام بتجربة شبه مدارية في أواخر مايو أيار بسبب الرياح القوية على ارتفاعات عالية.
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