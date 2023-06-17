تكنولوجيا: تطبيق Bing Chat يقدم أدوات iOS ووظيفة الدردشة الصوتية المتقدمة في التحديث الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تعيين Bing Chat من مايكروسوفت لتلقي بعض التحديثات المثيرة. فقد قدمت مايكروسوفت أدوات واجهة مستخدم جديدة لإصدار iOS من تطبيق Bing، إلى جانب توسيع إمكانيات الدردشة الصوتية في Bing Chat.

وإحدى الميزات الرئيسية التي تم إبرازها في منشور المدونة هي أداة دردشة Bing الجديدة المصممة خصيصًا لمستخدمي iOS. تتيح هذه الأداة للمستخدمين تضمين وظيفة الدردشة مباشرة على شاشاتهم الرئيسية، مما يوفر وصولاً مناسبًا إلى الدردشات دون فتح التطبيق.

جدير بالذكر أن هذه الميزة كانت متوفرة في البداية فقط على نظام أندرويد، ولكن مايكروسوفت وسعت الآن توافقها مع iOS، مما وسع نطاق وصولها عبر منصات مختلفة. وللراغبين في إضافة عناصر واجهة مستخدم إلى شاشاتهم الرئيسية، توفر مايكروسوفت إرشادات واضحة للقيام بذلك.

علاوة على ذلك، تعمل مايكروسوفت بنشاط على تحسين وظائف الدردشة الصوتية. ففي التحديث الجديد، قدمت الشركة دعم اللغة للدردشة الصوتية بثمان وثلاثين لغة إضافية. يتضمن هذا الدعم الموسع للغة اللغات الشائعة مثل العربية والهندية والإسبانية والروسية وغيرها الكثير. إن تضمين لغة الماندرين في الإصدار السابق لميزة الدردشة اللغوية يتحدث عن التزام مايكروسوفت بتلبية احتياجات قاعدة مستخدمين متنوعة.

علاوة على ذلك، كرست مايكروسوفت أيضًا جهودًا لتحسين أداء زر الكتابة الصوتية في تطبيق Bing للجوال لكل من iOS وAndroid. ويضمن هذا التحسين تجربة كتابة صوتية أكثر سلاسة ودقة، مما يسهل على المستخدمين إدخال النص من خلال الأوامر الصوتية.

تُظهر تحديثات تطبيق Bing التزام مايكروسوفت المستمر بتعزيز تجارب المستخدم وتوسيع وظائف محرك البحث الخاص بها. وتهدف مايكروسوفت إلى تزويد المستخدمين بمزيد من الراحة والكفاءة في تفاعلاتهم اليومية مع تطبيق Bing. يمكن للمستخدمين التطلع إلى تجربة بحث محسنة وسلسة مع طرح هذه التحديثات.

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