تكنولوجيا: مايكروسوفت لن تقوم بتطوير أي ألعاب جديدة لجهاز Xbox One

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت رسميًا أنها ستنهي تطوير الألعاب لجيل Xbox One الأقدم من جهاز الألعاب. وقد أعلنت الشركة أنها لن تصنع أي ألعاب للأجهزة القديمة هذه بعد الآن لأنها “انتقلت” إلى الجيل التاسع من طرازات Xbox Series S وSeries X.

وصرح “مات بوتي”، رئيس شركة Xbox Game Studio، قائلاً: “لقد انتقلنا إلى الجيل التاسع“، على الرغم من أن الأخبار ليست كلها سيئة منذ أن أكدت العلامة التجارية أنها ستستمر في دعم أجهزة Xbox One بالإضافة إلى الألعاب التي لاتزال تعمل على الجيل السابق.

لكن مايكروسوفت أعلنت رسميًا أن أيا من استوديوهاتها الداخلية لن تقوم بتطوير أي ألعاب جديدة للمنصة. هذا يعني بشكل أساسي أن استوديوهات الألعاب الأخرى التي تصنع ألعاب لجهاز Xbox One أمر غير مرجح أيضًا.

علاوة على ذلك، لم يكشف عرض ألعاب Xbox الأخير عن أي ألعاب جديدة للحفلات الأولى يتم تشغيلها على Xbox One، مما يؤكد هذا الإعلان. ومن ناحية أخرى، تعمل العلامة التجارية على دفع منصة الألعاب السحابية الخاصة بها بشكل أكبرمن خلال خدمة Xbox Cloud Gaming. وذلك يمكّنها من تقديم ألعاب ضخمة مثل Microsoft Flight Simulator لمالكي Xbox One. وأضاف بوتي أن “هذه هي الطريقة التي سنحافظ بها على الدعم“.

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