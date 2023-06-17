تكنولوجيا: هاتف OnePlus 10T يحصل على تحسينات في عمر البطارية واستقرار الكاميرا والمزيد مع تحديث OxygenOS 13.1 الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل هاتف OnePlus 11 على تحديث للبرنامج أدى إلى رفع مستوى أمان نظام أندرويد حتى مستوى يونيو 2023. والآن، يحصل هاتف OnePlus 10T من العام الماضي أيضًا على نفس التحديث إلى جانب إصلاح تطبيق الكاميرا.

يأتي OxygenOS 13.1.0.580 مع إصدار البرنامج الثابت CPH2411_13.1.0.580 (EX01). وكما يتضح من إصدارالبرنامج الثابت، فإن هذا التحديث متاح فقط للمستخدمين الهنود. وكما ذكرنا سابقًا، يأتي مع أحدث تصحيح أمان اندرويد لشهر يونيو 2023 مع تحسين استقرار النظام وأداء أفضل للبطارية وتحسين استقرار الكاميرا.

بدءًا من اليوم، بدأت OnePlus في طرح التحديث للمستخدمين الهنود. ونظرًا لأن التحديث يتم إصداره عادةً على دفعات، فمن المحتمل أن يواجه بعض المستخدمين تأخيرًا طفيفًا في تلقي إشعار OTA. ومع ذلك، من المتوقع أن تتلقى جميع الأجهزة تقريبًا التحديث بحلول نهاية الأسبوع التالي.

للتحقق يدويًا من التحديث، يمكنك الانتقال إلى قائمة الإعدادات على جهازك. ومن هناك، انتقل إلى النظام وحدد تحديث البرنامج. وأخيرًا، انقر فوق الخيار المسمى تنزيل وتثبيت لبدء عملية التحديث.

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