شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مشروع Project Tailwind من جوجل؟.. وما مميزاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مؤتمر I / O 2023، عرضت جوجل عددًا من أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) التي تعمل عليها، أحدها كان Project Tailwind - دفتر ملاحظات يعمل بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى جعل تدوين الملاحظات أكثر ذكاءً للمستهلكين.

ووفقًا للشركة، سيمكن Project Tailwind المستخدمين من تدوين ملاحظات المستخدم ذات الشكل الحر وتنظيمها وتلخيصها تلقائيًا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.





موعد التوفرأعلنت جوجل الآن أنها ستفتح قريبًا الوصول المبكر للمستخدمين المدرجين في قائمة الانتظار في الولايات المتحدة وسيحصل المشروع على اسم جديد، و تمامًا مثل أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى من جوجل ، يعد Tailwind مشروعًا تجريبيًا.





جمهور مشروع Tailwindوفقًا لـ جوجل ، تستهدف أداة الذكاء الاصطناعي طلاب الجامعات والكتاب والباحثين والمحللين والمحامين الذين يراجعون القضية.





كيف يعمل الذكاء الاصطناعي في تدوين الملاحظات

يتوفر مشروع Tailwind من خلال مركز Google Labs للمنتجات التجريبية، وتمامًا مثل الموجة الجديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي من جوجل ، يعتمد Project Tailwind أيضًا على نموذج اللغة الكبيرة PaLM 2 (LLM)، وستسمح الأداة للمستخدمين باختيار الملفات من جوجل Drive ، وإنشاء نموذج AI خاص.

ويتمثل الاختلاف بين نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى و Project Tailwind في أنه سيتم تدريبه على البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين التي يتم تغذيتها إلى النموذج بواسطة المستخدم، وستنشئ الأداة أيضًا واجهة مخصصة لمساعدة المستخدمين على تحليل الملاحظات والمستندات.

وعلى سبيل المثال ، إذا كنت أستاذًا مكلفًا بإنشاء دليل دراسة للطلاب في إحدى الجامعات من كتاب معين عن علم الفلك. في العالم الحقيقي ، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لقراءة الكتاب بأكمله، ولكن باستخدام Project Tailwind ، يمكنك الوصول إلى نسخة إلكترونية من جوجل Drive واطلب من أداة الذكاء الاصطناعي إنشاء دليل دراسة يبرز المفاهيم الأساسية.

ووفقًا لـ جوجل ، يمكن للأداة أيضًا اقتراح أسئلة أو إنشاء اختبار لفهم القراءة. علاوة على ذلك ، يمكنه الإجابة على أسئلة اللغة الطبيعية حول الملاحظات والاستشهاد بجميع المصادر من داخل الكتاب.