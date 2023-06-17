شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف عظام ديناصور من نوع صوروبودا في روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيرجي تسيفليف، محافظ مقاطعة كيميروفو الروسية، أن العلماء عثروا في منطقة كوزباس على جزء من عظام ديناصور من نوع صوروبودا.

ويقول: "عثر علماء كوزباس على جزء من عظم كبير لديناصور صوروبودا العاشب في موقع شيستيكوفو 3 "، وفقا لتقرير روسيا اليوم.

وقد أظهر التحليل الأولي أن هذه القطعة هي تشريحيا جزء من عظم حزام الأطراف الأمامية، ويعتقد أن الهيكل العظمي على الأرجح ، سقط في مرحلة ما في النهر، و "تناثرت العظام على طول مجرى النهر".

ويضيف المحافظ: "اسمحوا لي أن اخبركم، من دون مبالغة، أن شيستاكوفو هي الموقع الوحيد في روسيا الذي تجري فيه بانتظام عمليات الحفر والبحث عن بقايا الديناصورات التي عاشت قبل 120-140 مليون عام ، وحاليا تجري عمليات الحفر في طبقة محتوية على العظام، ما سيسمح للعلماء بالتأكيد بتحقيق العديد من الاكتشافات المذهلة التي تعود إلى العصر الطباشيري في حقبة الحياة الوسطى".

ويأمل العلماء أن يعثروا على أجزاء أخرى من هيكل الديناصور في موقع شيستاكوفو الذي يعتبر اكبر واهم موقع للديناصورات في روسيا.