تكنولوجيا: هاتف iQOO Neo 7 Pro يأتي برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث iQOO القادم في 4 من يوليو لكشف النقاب عن هاتف iQOO Neo 7 Pro، ولقد أكدت الشركة بشكل رسمي على دعم هذا الإصدار برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1، كما يأتي بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف iQOO Neo 7 Pro ينطلق للأسواق العالمية بتصميم ومواصفات تحاكي Neo 7 Racing الذي انطلق خلال الفترة الماضية في السوق الصيني.

ولقد أكدت شركة Vivo على خططها لدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وتقنية الشحن السريع 120W.

وتشير التوقعات إلى أن رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1 ستدعم هاتف iQOO Neo 7 Pro بإستجابة سريعة في الألعاب، ويعد هذا الإصدار الثاني الذي يتجه لضم رقاقة معالج مميزة في إصدار متوسط، حيث يضم هاتف Nothing Phone 2 المرتقب أيضاً رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1.

يذكر أن تقنية الشحن السريع المميزة بقدرة 120W تدعم شحن البطارية إلى نسبة 50% خلال 8 دقائق فقط.

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