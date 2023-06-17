تكنولوجيا: ملصق إعلاني يستعرض تصميم سلسلة Galaxy Tab S9 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت سلسلة Galaxy Tab S9 المرتقبة من سامسونج في أحدث التسريبات المصورة من حملة العملاق الكوري الترويجية للأجهزة اللوحية القادمة.

ينطلق حدث سامسونج القادم في شهر يوليو لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy Tab S9 التي تتضمن الإصدار الرئيسي مع Galaxy Tab S9 Plus وأيضاً Galaxy Tab S9 Ultra.

ولقد كشف الملصق الإعلاني الذي نشر مؤخراً عن تصميم السلسلة القادمة في صور رسمية قبل الحدث الرسمي.

من جانب أخر شغلت سلسلة Galaxy Tab S9 عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي أكدت على أن الأجهزة تأتي مع قلم S.

أيضاً رصدت الأجهزة في قاعدة بيانات TDRA، كما ظهر جهاز Galaxy Tab S9 Ultra في منصة TUV Rheinland، ولقد أكدت التفاصيل التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench على أن سامسونج تدعم الأجهزة برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 لتحسين آداء هذه السلسلة عن الإصدارات السابقة.

كما أشارت بعض التسريبات إلى أن سامسونج تدعم الأجهزة بمعايير IP67 لمقاومة الماء، لدعم المستخدم بمقاومة أعلى في تصميم الأجهزة للبيئات المختلفة.

ولقد أعتمد قلم S المخصص لهذه الأجهزة في عدد من الجهات التي تشمل Bluetooth SIG وFCC وCanadian REL.

يذكر أن سامسونج تقدم سلسلة Galaxy Tab S9 في الحدث المقرر عقده في نهاية شهر يوليو لإطلاق الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5.

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