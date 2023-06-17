تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم الكاميرة في هاتف شاومي القادم Xiaomi 14 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت صور ثلاثية الأبعاد نشرت مؤخراً تصميم هاتف شاومي القادم Xiaomi 14 Pro والتي تؤكد على أن هذا الإصدار يأتي بإعدادات للكاميرة تحاكي Xiaomi 13 Pro.

تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق جيل جديد من هواتف الشركة المميزة، ولقد سلطت أحدث التسريبات الضوء على إصدار Xiaomi 14 Pro بشكل خاص.

وتوضح الصور ثلاثية الأبعاد بعض التفاصيل عن هاتف Xiaomi 14 Pro، حيث يأتي هذا الإصدار بنفس لغة التصميم المميزة لإصدار الشركة السابق.

كما تؤكد الصور التي نشرت عبر “SPinfoJP” على أن هاتف Xiaomi 14 Pro يأتي ببعض الإختلافات الطفيفة في التصميم عن الإصدار السابق.

وتظهر وحدة الكاميرة بنفس التصميم المميز لكاميرة Xiaomi 13 Pro، والتي تتميز بإعدادات ثلاثية، على أن تتضمن إعدادات الكاميرة عدسات periscope telephoto في الجزء السفلي من وحدة الكاميرة.

من جانب أخر لا يطرأ أي تغيير على تصميم الغطاء الخلفي في الإصدار الجديد، بينما يأتي التغيير الرئيسي في تصميم الجهة الأمامية لهاتف Xiaomi 14 Pro، حيث يتميز هذا الإصدار بتصميم نحيف في حواف الشاشة، كما تتميز الشاشة بتصميم منحني في الحواف من الجهات الأربعة.

أيضاً أشارت التسريبات إلى أن Xiaomi 14 Pro سيتوفر بنموذج بتصميم مسطح في الشاشة، ومن المتوقع أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 التي يكشف عنها رسمياً في حدث يعقد في أكتوبر.

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