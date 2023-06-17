تكنولوجيا: ساعة Amazfit Pop 3S الذكية تنطلق بشاشة AMOLED وسعر 42 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Amazfit مؤخراً في السوق الهندي عن ساعة Amazfit Pop 3S الذكية التي تتميز بشاشة AMOLED، وتأتي بسعر 42 دولار تقريباً.

تتميز ساعة Amazfit Pop 3S بشاشة AMOLED بحجم 1.96 إنش، والتي تدعم ميزة Always-On، وتتميز بدقة 410 في 502 بيكسل، كما تقدم الشركة أكثر من 100 وجه للساعة الذكية للإختيار من بينها.

ولقد صمم إطار الساعة الذكية من سبائك الزنك، بينما تتميز الأزرار من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما تدعم Pop 3S رصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم، وقياس مستوى الإرهاق، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم.

وتدعم ساعة Pop 3S رصد نشاط المستخدم في أكثر من 100 نشاط رياضي، وتدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

كما تأتي الساعة بنظام GPS، وNFC، وتدعم تقنية البلوتوث LE 5.2، أيضاً تضم مكبرات صوتية مدمجة لدعم إجراء المكالمات الصوتية عبر البلوتوث.

وتضم بطارية بقدرة 300 mAh التي تستمر بعمر شحن 12 يوم مع الإستخدام العادي، وتتوفر عبر الموقع الرسمي للشركة بسعر 42 تقريباً.

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