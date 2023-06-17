شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الذكاء الاصطناعى: روبوتات الدردشة مثل ChatGPT ليست بذكاء كلب أو قطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كبير علماء الذكاء الاصطناعي في ميتا، إن الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT الذي تم تدريبه على نماذج اللغات الكبيرة ليس ذكيًا مثل الكلاب أو القطط، حيث أوضح يان لوكون، "الأب الروحي" للذكاء الاصطناعي الذي حصل على جائزة تورينج في عام 2018 لعمله في التعلم الآلي، هذه التعليقات في مؤتمر Viva Tech في باريس هذا الأسبوع.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال إن أدوات الذكاء الاصطناعي المدربة على نماذج اللغات الكبيرة محدودة لأنها مدربة فقط على النص، ومع ذلك، فقد تولى ميتا المهمة الصعبة المتمثلة في تدريب الذكاء الاصطناعي على الفيديو.

وأضاف لوكون: "لا تزال هذه الأنظمة محدودة للغاية، وليس لديهم أي فهم للواقع الأساسي للعالم الحقيقي، لأنهم مدربون تمامًا على النص، وكمية هائلة من النصوص"، مؤكدا "معظم المعرفة البشرية لا علاقة لها باللغة، لذا فإن هذا الجزء من التجربة الإنسانية لا يتم التقاطه بواسطة الذكاء الاصطناعي."

على الرغم من أن نظام الذكاء الاصطناعي يمكنه اجتياز اختبار نقابة المحامين في الولايات المتحدة، إلا أنه لا يزال غير قادر على تحميل غسالة الصحون، وهو أمر يمكن لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات تعلمه في 10 دقائق.

وأوضح ليكون: "ما يخبرك أننا نفتقد شيئًا كبيرًا حقًا للوصول ليس فقط إلى مستوى الذكاء البشري، ولكن حتى ذكاء الكلاب"، موضحا "حتى نتمكن من القيام بذلك، لن يكون لدينا ذكاء على مستوى الإنسان ، ولن يكون لدينا ذكاء على مستوى الكلب أو مستوى القط".