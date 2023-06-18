تكنولوجيا: أحدث الصور التي تستعرض تصميم ساعات Galaxy Watch6 وWatch6 Classic القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد تصميم وألوان ساعات Galaxy Watch6 وWatch6 Classic الذكية المرتقبة من سامسونج.

تقدم العملاق الكوري قريباً للأسواق جيل جديد من الساعات الذكية، ولقد قدمت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد مزيد من التفاصيل حول الإصدارات القادمة.

ولقد نشرت أول الصور المسربة لساعة Watch6 Classic خلال الشهر الماضي، والآن تؤكد الصور الرسمية ثلاثية الأبعاد على تصميم هذا الإصدار.

ويؤكد مصدر التسريبات على أن ساعة Galaxy Watch6 الذكية تتوفر خلال الفترة القادمة بألوان الفضي، والأسود، وأيضاً اللون البيج، كما تقدم سامسونج ساعة Galaxy Watch6 الذكية باثنان من الأحجام هم 40 و44مم.

من جانب أخر تأتي ساعة Galaxy Watch6 Classic الذكية بألوان الأسود والفضي وبأحجام 43 و47 مم، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج مزيد من الإختيارات في الألوان لاحقاً.

وتدعم سامسونج الإصدارين بطبقة من زجاج Sapphire Crystal للحماية، كما تتميز الساعات الذكية بدعم مقاومة الماء عند 5 ATM، وتدعم الإتصال بشبكات LTE.

أيضاً أكدت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد على أن Galaxy Watch6 المميزة بحجم 40مم ودعم الإتصال بشبكات LTE تأتي بنموذج رقم SM-R935F، بينما يأتي النموذج المميز بحجم 44مم بنموذج رقم SM-R945F، ويتوفر نموذج أخر بميزة دعم LTE بنموذج رقم SM-R940.

وتأتي ساعة Galaxy Watch6 Classic بحجم 43مم دون أن تدعم الإتصال بشبكات LTE بنموذج رقم SM-R950، بينما يتوفر نموذج بميزة دعم الإتصال بشبكات LTE بنموذج رقم SM-R955F.

أيضاً تدعم سامسونج ساعات Watch6 وWatch6 Classic الذكية برقاقة معالج Exynos W930، ويعود إصدار Classic بتصميم الإطار القابل للتدوير.

يذكر أن العملاق الكوري أكدت على خططها لعقد حدث Galaxy Unpacked في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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