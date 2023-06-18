شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق YouTube Music يحصل على تصميم جديد على الويب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل موقع YouTube تصميم نظامه الأساسي على الويب وطبقه على YouTube Music على الويب، حيث يبدو أن التصميم الجديد لمنصة البث المملوكة لشركة Google يمكن المستخدمين من الوصول بسرعة إلى قوائم التشغيل باستخدام قائمة التنقل.





ما هو الجديدتم رصد إعادة التصميم لأول مرة بواسطة 9to5google ويبدو أنه يتم طرحه على مراحل، حيث تُظهر إعادة التصميم أن Google تنقل علامات التبويب "الصفحة الرئيسية" و "استكشاف" و "المكتبة" من أعلى الشاشة إلى أقصى اليسار، وهذا مشابه لتصميم موقع يوتيوب.

وبحسب ما ورد ستظهر هذه الأقسام الأساسية الثلاثة في درج التنقل الذي يمكن تصغيره. سيحتوي الدرج أيضًا على خيار "قائمة تشغيل جديدة" والذي سيمكن المستخدمين من إنشاء قوائم التشغيل، وعلاوة على ذلك ، ستسمح لوحة التنقل للمستخدمين بالتمرير عبر 50 قائمة تشغيل حديثة مع تثبيت حلقات جديدة وموسيقى (بودكاست) في الجزء العلوي ، حسبما ذكر التقرير.

ويُقال إن علامة التبويب "بحث" يتم توسيعها إلى شريط بحث كامل. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم وضع جميع عوامل التصفية - "تمرين" و "استرخاء" و "ملفات صوتية" و "تنشيط" و "تنقل" و "تركيز" - أسفل شريط البحث مباشرةً.

وفي الوقت نفسه ، تظل بعض العناصر على الصفحة الرئيسية كما هي. يتضمن ذلك خيار Cast ، وعلامات تبويب التوصيات ، وقائمة الوصول إلى الحسابات - كل ذلك على اليمين، وفي وقت سابق من هذا العام ، حصل YouTube Music على الهواتف الذكية أيضًا على مظهر جديد لتصميم أكثر توحيدًا. دفعت الخدمة إلى إعادة تصميم واجهة المستخدم لقوائم التشغيل وكذلك الألبومات على كل من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و iOS.

بعد التحديث ، أصبحت علامة تبويب المكتبة تحتوي الآن على قائمة منسدلة في الأعلى تتيح للمستخدمين التبديل بسرعة بين أربعة خيارات مختلفة ، والتي تشمل المكتبة والتنزيلات وملفات الجهاز. الأزرار "المحفوظات" و "الإرسال" و "البحث" و "الحساب" متاحة على يمين علامة التبويب "المكتبة" في الأعلى.