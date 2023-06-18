شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين iOS 17 وwatchOS 10 فى "وضع القفل الجديد" على ساعة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Apple وضع Lockdown العام الماضي مع إطلاق iOS 16 وiPadOS 16 وmacOS Ventura، حيث يوفر وضع القفل طبقة إضافية من الحماية للمستخدمين. كما أنه يحافظ على المستخدمين في مأمن من الهجمات الإلكترونية المستهدفة، وكشفت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو الآن مع watchOS 10 أن وضع Lockdown سيأتي إلى Apple Watch.

ومع بدء تشغيل iOS 17 و watchOS 10 ، سيقوم المستخدمون الذين يمكّنون وضع القفل على iPhone بتشغيل نفس الوضع على Apple Watch المقترنة، حيث "يتوسع وضع التأمين لتوفير المزيد من الحماية لأولئك الذين قد يتم استهدافهم بواسطة برامج التجسس المرتزقة بسبب هويتهم أو ما يفعلونه. تشمل الحماية الجديدة إعدادات افتراضية للاتصال اللاسلكي أكثر أمانًا ومعالجة الوسائط وافتراضيات مشاركة الوسائط ووضع الحماية وتحسينات أمان الشبكة ، " بحسب Apple.

وأضافت الشركة: "يؤدي تشغيل وضع القفل إلى تقوية دفاعات الجهاز ويحد بشكل صارم من بعض الوظائف ، مما يقلل بشكل كبير من سطح الهجوم لأولئك الذين يحتاجون إلى حماية إضافية. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم دعم وضع القفل على watchOS".

ما هو وضع القفلوفقًا لـ Apple ، يوفر وضع Lockdown مستوى عاليًا بشكل استثنائي من الأمان لمستخدمين محددين، ويمنح المستخدمين خيار تمكين هذه الميزة ، والتي تهدف إلى إحباط حتى تهديدات الأمان المتقدمة بشكل فعال. سلطت شركة Apple الضوء على حالة Pegasus، وهي أداة مراقبة طورتها مجموعة NSO، وتم تقديم مزاعم بأن العديد من الحكومات، بما في ذلك الحكومة الهندية، استخدمت Pegasus لاستهداف أفراد معينين.

ومن خلال الحد بشكل كبير من وظائف معينة ، سيعمل Lockdown Mode على تعزيز دفاعات iPhone، وسيقلل هذا الوضع بشكل كبير من سطح الهجوم الذي يمكن استغلاله بواسطة برامج التجسس المعقدة والمستهدفة مثل Pegasus.