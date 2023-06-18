شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخطط مايكروسوفت "لإلغاء" تجربة File Explorer على نظام التشغيل Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط مايكروسوفت لتقليل عدد إعدادات File Explorer على Windows 11، وكجزء من هذه الخطة ، صرحت شركة التكنولوجيا العملاقة بأنه سيتم إزالة بعض الإعدادات القديمة ضمن خيارات المجلد في File Explorer.

وقالت الشركة في بيان لها: "نقوم بإزالة عدد قليل من الإعدادات القديمة ضمن خيارات المجلد في File Explorer كجزء من محاولة تنظيف عدد الإعدادات لـ File Explorer. العديد من هذه الإعدادات القديمة التي كانت موجودة منذ فترة طويلة ولا يتم استخدامها بشكل منتظم بواسطة الأشخاص على نظام التشغيل Windows 11 ".

أبرز تغييرات File Explorer في نظام التشغيل Windows 11:

- لن تظهر الإعدادات التالية بعد الآن ضمن خيارات المجلد في File Explorer في Windows 11. وهذا يشمل:

- تعارض إخفاء دمج المجلدات.

- إظهار الرموز دائمًا ، وليس الصور المصغرة أبدًا.

- عرض رمز الملف على الصور المصغرة.

- عرض معلومات نوع الملف في تلميحات المجلد.

- إخفاء ملفات نظام التشغيل المحمية.

- عرض أحرف محرك الأقراص.

- إظهار وصف منبثق لعناصر المجلد وسطح المكتب.

- إظهار ملفات NTFS المشفرة أو المضغوطة بالألوان.

- استخدم معالج المشاركة.

- عنصر واجهة مستخدم جديد لجلسة التركيز لتطبيق الساعة

علاوة على ذلك ، ذكرت شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا أنها ستطرح أداة Focus Session جديدة كجزء من تحديث تطبيق Clock عبر متجر مايكروسوفت. ستكون هذه الأداة متاحة لمشتركي Windows Insider في قنوات Canary و Dev، وباستخدام هذه الأداة الجديدة ، سيتمكن المستخدمون من بدء جلسات التركيز وإيقافها بسرعة على أجهزتهم.

وبصرف النظر عن هذا ، تقوم مايكروسوفت أيضًا بترقية Windows Ink للسماح للمستخدمين بتمكين الكتابة بالحبر مباشرة في حقول التحرير. علاوة على ذلك ، تعمل الشركة أيضًا على تحسين دقة تقنية التعرف وإيماءة الخدش للمواقف التي يحتاج فيها المستخدمون إلى إجراء تعديلات. يهدف Windows Ink إلى تمكين المستخدمين من الوصول إلى القلم والكتابة بخط اليد في أي مكان يمكنهم الكتابة فيه على أجهزة Windows الخاصة بهم.