شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: %79 معدل زيادة إنتاج السيارات الكهربائية بأمريكا فى الربع الأول من عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتقدر Counterpoint أن مبيعات السيارات الكهربائية الأمريكية قفزت بنسبة 79٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 ، مما ساعدها على تجاوز ألمانيا لتصبح ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، و تقول مجموعة المحللين إن الصين فقط هي الأكبر.

و يُعتقد أن الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية لعبت "دورًا حاسمًا" في تحفيز المبيعات ، وربما ساعدت صناعة السيارات الأمريكية ككل، حيث كانت مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق ثابتة ، وارتفعت المركبات الكهربائية للأمام ، وفقًا لـ Counterpoint.

ولن يفاجئك معرفة العلامات التجارية التي تظهر في المقدمة ومثلت تسلا 62.7 % من مبيعات السيارات الكهربائية في هذا الربع ، مع احتلال الطراز Y والطراز 3 أعلى موقعين ، وجاءت جنرال موتورز في المركز الثاني بفارق كبير ، حيث وصل معدل Bolt EUV و Bolt العادي إلى 7.6 % ، كما استحوذت فولكس فاجن على 6.3 في المائة من السوق بفضل ID.4. الهجينة الإضافية هي قصة مختلفة - تمتلك Stellantis ما يقرب من 43.9 % من طرازات Jeep's PHEV Wrangler و Grand Cherokee بالإضافة إلى كرايسلر باسيفيكا الميني فان، وجاءت BMW في المرتبة التالية بنسبة 16.1% مع X5 ، وساعدت تويوتا RAV4 في دفعها إلى 15.4 في المائة.

Counterpoint متفائل بشأن مستقبل مبيعات السيارات الكهربائية الأمريكية. في حين أن القواعد المعدلة قلصت قائمة السيارات المؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية ، إلا أنها لا تزال مستعدة للتأثير على الطلب ويمكن أن تساعد المراحل الأولى من الانتعاش الاقتصادي أيضًا في جذب الاهتمام. ونود أن نضيف أن زيادة الإنتاج المحلي لبعض المركبات الكهربائية ، مثل VW ID.4 وطرازات Hyundai المستقبلية ، يجب أن يوسع نطاق السيارات المؤهلة للحصول على ائتمانات

وكانت مبيعات السيارات الكهربائية على وشك الارتفاع في مرحلة ما وستطلب ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك أن يتم تزويد جميع مبيعات سيارات الركاب الجديدة بالكهرباء بحلول عام 2035 ، كما أن شركة جنرال موتورز قد التزمت بالفعل بالانتقال إلى الكهرباء بالكامل في نفس الوقت تقريبًا. إذا كان هذا التحليل دقيقًا ، فإن هذا النمو المتسارع جار بالفعل.