شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تخفض الحد الأدنى لعمر استخدام الأطفال سماعات الرأس Quest إلى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر التدقيق الحكومي في كيفية تعامل شركات التكنولوجيا مع مستخدميها دون السن القانونية، ويسعى تدفق مشاريع القوانين في الكونجرس حول هذا الموضوع إلى تعزيز سلطة المنظمين وحتى حظر الأطفال دون سن 13 عامًا من وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا.

وأدخل Meta، التي تعمل على خفض الحد الأدنى لعمر سماعات الرأس Quest الخاصة بها من 13 إلى 10 بعد أن سمعت عن الخطة واتصلت بـ Meta للتعليق هذا الأسبوع ، و أكد المتحدث جو أوزبورن ذلك وشارك منشور مدونة حول الأخبار التي تخطط الشركة لها للنشر قريبا، و تنص على أنه سيتعين على الآباء الموافقة على إنشاء حساب طفل وأن Meta ستوصي فقط بالتطبيقات المصنفة آمنة لتلك الفئة العمرية ولن يتم عرض الإعلانات للأطفال أيضًا، وفقا لتقرير theverge.

ولعل الأهم من ذلك ، أنه سيتم تعيين ملف تعريف وصورة رمزية لشخص يبلغ من العمر 10 إلى 12 عامًا ، والتي يستخدمها Quest في جميع أنواع التطبيقات ، على الوضع الخاص افتراضيًا ، "مما يعني أن الأشخاص لن يكونوا قادرين على متابعة ما قبل المراهقة بدونهم أو موافقة الوالدين ". تشير مشاركة مدونة Meta إلى أنه يمكن للآباء فقط إيقاف تشغيل ميزة الأمان هذه وستظل Horizon Worlds ، المنصة الاجتماعية المفتوحة للعالم المفتوح لـ Quest ، تجربة 13 عامًا وما فوق ، على الأقل في الوقت الحالي.

ومن السهل معرفة سبب قيام Meta بذلك و تعلم الشركة أن الأطفال يريدون استخدام سماعات رأس الواقع الافتراضي ، ومن الأفضل منحهم تجربة أكثر تقييدًا من مجرد السماح لهم بالكذب بشأن أعمارهم.

وإذا اضطررت إلى التخمين ، فإن Meta تريد أيضًا أن تسبق أي دعاوى قضائية أو غرامات محتملة ، مثل مبلغ 520 مليون دولار فرضته مؤخرًا لجنة التجارة الفيدرالية على Epic Games ، و في هذه الحالة ، وجدت الوكالة أن "Epic كانت على علم بأن العديد من الأطفال كانوا يلعبون Fortnite " ، وهو ما ، دوه. الآن يمكن أن تقول Meta على الأقل أنها توفر خيارًا للقصر مع ضوابط أبوية صارمة.

حتى لو كانت هذه خطوة جيدة من جانب Meta ، فهي تعلم أنه موضوع حساس سيؤدي على الأرجح إلى المزيد من رسائل مجلس الشيوخ الغاضبة ، وبذلت الشركة قصارى جهدها للحفاظ على الخطة ، التي تحمل الاسم الرمزي "Project Salsa" داخليًا (حار ، على ما أعتقد؟) ، من التسرب و تطلب الأمر من الموظفين المعنيين التوقيع على إفصاح قانوني منفصل ووضع علامة على المستندات كـ "امتياز A / C" ، في حالة استمرار ظهور FTC.