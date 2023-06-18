شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تكتب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام أداة AI الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل ميزات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات مثل Docs وGmail، التي لديها قاعدة مستخدمين كبيرة، حيث قدمت جوجل فى جيميل ميزة "اكتب لي" جديدة، والتي يمكنها إنشاء رسائل بريد إلكتروني للمستخدمين.

ما ميزة "ساعدني في الكتابة"؟

يمكن لـ "ساعدني في الكتابة" إنشاء مسودات بريد إلكتروني كاملة لك بناءً على مطالبات بسيطة، وهي متاحة حاليًا كجزء من برنامج Workspace Labs ، ويمكنك التسجيل عبر الإنترنت والتعبير عن اهتمامك بالانضمام إلى البرنامج.

كيف تستخدم الميزة؟

فيما يلي خطوات كيفية الحصول على Gmail لكتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام أداة الكتابة من أجلي من جوجل:

افتح جيميل وانقر على إنشاء

في الجزء السفلي من نافذة الإنشاء انقر فوق الزر "مساعدتي في الكتابة".

في مربع المطالبة اكتب وصفًا موجزًا لما تريد أن يقوله البريد الإلكتروني. على سبيل المثال، يمكنك كتابة "كتابة بريد إلكتروني لطلب الإجازة" أو "إرسال بريد إلكتروني حول عدم التمكن من حضور حدث".

انقر فوق إنشاء وسيقوم جيميل بإنشاء مسودة من بريدك الإلكتروني.

يمكنك تعديل المسودة حسب الحاجة.

انقر فوق خيار الإدراج عند الانتهاء انقر فوق إرسال.

أشياء لتأخذها بالحسبان

تستخدم جوجل قوة الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت والطاقة عند كتابة رسائل البريد الإلكتروني.

يمكن أن تساعد ميزة "اكتب لي" المستخدمين على كتابة رسائل بريد إلكتروني أكثر فعالية من خلال تزويدك بنقطة بداية واقتراح طرق لتحسين كتابتك.

كلما كنت أكثر تحديدًا في موجهك كانت النتائج أفضل.

على سبيل المثال بدلاً من كتابة "إرسال بريد إلكتروني إلى زميل"، حاول كتابة "إرسال بريد إلكتروني إلى زميلي ريان حول عرض تقديمي".

يمكنك استخدام الأزرار الرسمية والتفصيل والتقصير لتغيير نغمة وطول المسودة.

يمكنك أيضًا استخدام الزر "تحديث" لإنشاء مسودة جديدة.

أداة الكتابة من أجلي غير قادرة على فهم جميع أنواع الطلبات.

على سبيل المثال، لا يمكنه كتابة رسائل بريد إلكتروني تتطلب معرفة أو خبرة محددة.

لا تستطيع أداة Write for Me كتابة رسائل بريد إلكتروني ذات طبيعة سرية أو حساسة.