شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن ميزة Screen Distant الجديدة من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل في وقت سابق أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS - iOS 17، حيث إن أحدث إصدار من نظام التشغيل يجلب ميزة جديدة تسمى Screen Distant، وتدعي الشركة أن الميزة ستنبه المستخدمين كلما حملوا جهاز أيفون أو iPad قريبًا جدًا من أعينهم لفترة طويلة من الزمن.

ما هي ميزة Screen Distant

ذكرت أبل أيضًا أن ميزة Screen Distant الجديدة هذه ستساعد في تقليل مخاطر قصر النظر عند الأطفال، وإلى جانب ذلك، ستشجع الميزة الجديدة أيضًا عادات المشاهدة الصحية وتقليل إجهاد العين بشكل عام.



تشير أبل إلى أن "Screen Distance in Screen Time تستخدم كاميرا TrueDepth لتشجيع المستخدمين على تحريك أجهزتهم بعيدًا بعد حملها على مسافة تزيد عن 12 بوصة من وجوههم لفترة طويلة من الوقت".

كيف تعمل Screen Distant

كيفية تشغيل مسافة الشاشةيمكن للمستخدمين تشغيل ميزة مسافة الشاشة من خلال الانتقال إلى تطبيق الإعدادات، وفي تطبيق الإعدادات ، سيتعين على المستخدمين الانتقال إلى Screen Time> Screen Distance.

ما هي الأجهزة التى تدعم الميزة؟الميزة متوفرة في جميع طرز أيفون و iPad المزودة بميزة Face ID، و بمجرد التفعيل ، سيتم إخطار المستخدمين بتحذير "أيفون قريب جدًا" كلما لزم الأمر. بمجرد نقل أيفون إلى مسافة آمنة ، سيتم عرض علامة اختيار على الشاشة ، ويمكن للمستخدمين المتابعة بالنقر فوق الزر "متابعة".

وفي الوقت الحالي، يتوفر iOS 17 للمطورين فقط ، ومن المتوقع إطلاق الإصدار التجريبي العام من نظام التشغيل في وقت لاحق من هذا العام، ووفقًا للشركة ، يهدف iOS 17 إلى تحسين تجربة الاتصال للهاتف و FaceTime والرسائل.

كما أنه يبسط المشاركة من خلال AirDrop ويوفر مدخلات ذكية محسنة لتعزيز سرعة ودقة الكتابة، بالإضافة إلى ذلك، يقدم iOS 17 ميزات جديدة مثل Journal ، وهو تطبيق مصمم لتسهيل ممارسات الامتنان ، و StandBy ، وهي طريقة ملائمة لعرض المعلومات السريعة عند وضع أيفون قيد الشحن.