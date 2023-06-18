شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن ميزة Screen Distant الجديدة من أبل والان مع تفاصيل الخبر
ما هي ميزة Screen Distant
ذكرت أبل أيضًا أن ميزة Screen Distant الجديدة هذه ستساعد في تقليل مخاطر قصر النظر عند الأطفال، وإلى جانب ذلك، ستشجع الميزة الجديدة أيضًا عادات المشاهدة الصحية وتقليل إجهاد العين بشكل عام.
كيف تعمل Screen Distant
تشير أبل إلى أن "Screen Distance in Screen Time تستخدم كاميرا TrueDepth لتشجيع المستخدمين على تحريك أجهزتهم بعيدًا بعد حملها على مسافة تزيد عن 12 بوصة من وجوههم لفترة طويلة من الوقت".
كيفية تشغيل مسافة الشاشةيمكن للمستخدمين تشغيل ميزة مسافة الشاشة من خلال الانتقال إلى تطبيق الإعدادات، وفي تطبيق الإعدادات ، سيتعين على المستخدمين الانتقال إلى Screen Time> Screen Distance.
ما هي الأجهزة التى تدعم الميزة؟الميزة متوفرة في جميع طرز أيفون و iPad المزودة بميزة Face ID، و بمجرد التفعيل ، سيتم إخطار المستخدمين بتحذير "أيفون قريب جدًا" كلما لزم الأمر. بمجرد نقل أيفون إلى مسافة آمنة ، سيتم عرض علامة اختيار على الشاشة ، ويمكن للمستخدمين المتابعة بالنقر فوق الزر "متابعة".
وفي الوقت الحالي، يتوفر iOS 17 للمطورين فقط ، ومن المتوقع إطلاق الإصدار التجريبي العام من نظام التشغيل في وقت لاحق من هذا العام، ووفقًا للشركة ، يهدف iOS 17 إلى تحسين تجربة الاتصال للهاتف و FaceTime والرسائل.
كما أنه يبسط المشاركة من خلال AirDrop ويوفر مدخلات ذكية محسنة لتعزيز سرعة ودقة الكتابة، بالإضافة إلى ذلك، يقدم iOS 17 ميزات جديدة مثل Journal ، وهو تطبيق مصمم لتسهيل ممارسات الامتنان ، و StandBy ، وهي طريقة ملائمة لعرض المعلومات السريعة عند وضع أيفون قيد الشحن.
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