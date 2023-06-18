شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يكون العمل مع ملياردير .. تجارب عملية مع إيلون ماسك وجيتس وبيزوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبهر حياة المليارديرات وعمالقة التكنولوجيا فضول الكثيرين، لمعرفة كيف وصلوا لهذا الأمر، وكذلك روتين العمل لديهم وطريقة إدارتهم للأمور، لذلك نرصد بعضا ما قاله الأشخاص الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع إيلون ماسك وجيف بيزوس، وبيل جيتس وفقًا لما ذكره موقع "business insider".

تجربة العمل مع بيل جيتس لن ينسى كريس ويليامز أبدًا ما وصفه بأنه "استجواب"، الذي قام به الملياردير الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت جيتس عندما التقيا لأول مرة في عام 1992، استجوب جيتس ويليامز وزملائه حول سبب كون منتجهم أفضل من منتج منافسهم في مايكروسوفت.

كما أنه خلال ثماني سنوات من لقائه بشكل منتظم وجهاً لوجه مع جيتس كمسؤول تنفيذي لشركة مايكروسوفت، تعلم ويليامز كيف أن استجواب جيتس كان وسيلة منه أن يواصل الضغط حتى يعترف الشخص قيد الاستجواب إما أنه لا يعرف أو يبدأ في اختراع الأشياء.

وكتب ويليامز لموقع Insider: "كان من الصعب أن أكون في تلك الغرف عدة مرات دون اكتساب بعض من تلك المهارة".

وأشار ويليامز أيضًا إلى قدرة جيتس على استيعاب "أميال من البيانات وعشرات الآراء على المسار الصحيح" في الاجتماع وتحديد ما هو مهم وما يجب فعله على الفور.

تجربة العمل مع جيف بيزوس أدرج كولين براير، نائب رئيس أمازون السابق، 13 فكرة اكتسبها خلال 12 عامًا من العمل معه عن قرب،وتضمنت هذه أهمية الاستجابة السريعة للاتجاهات الخاصة بالسوق، ومضاعفة المبادرات التي تثمر لتقليل المخاطر.

ووصف براير كيف يعقد بيزوس اجتماعًا أسبوعيًا لمدة أربع ساعات بدلاً من اجتماعات فردية مع كل منهم.

ويحضرون جميعًا بغض النظر عما إذا كان جدول الأعمال يمس مسؤولياتهم، كتب بريار أن بيزوس أرادهم أن يتعلموا مسؤوليات بعضهم البعض لمساعدتهم على العمل معًا كفريق واحد.

تجربة العمل مع إيلون ماسك خلال أيامه الأولى في تسلا، كان Carl Medlock، مديرًا إقليميًا في شركة تسلا، وحضر اجتماع اختلف فيه شخص ما مع ماسك، وقال إنه لم ير الموظف مرة أخرى.

قال ميدلوك في البودكاست "The Iced Coffee Hour" إن ماسك سريع في طرد الموظفين، وتابع "عندما يقف إيلون في نهاية الاجتماع ويقول هذا هو الاتجاه الذي سنذهب إليه، فإنك تقف من مقعدك، ومن الأفضل أن تتجه إلى هذا الاتجاه".

قال إنه على الرغم من ذلك، إلا أن ماسك يمكن أن يكون ممتعًا إذا كنت في صفه الجيد، وأضاف أنه حتى في الاجتماعات، لم يضيع ماسك الوقت في الدردشة ويصل مباشرة إلى صلب الموضوع.