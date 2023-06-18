شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يفكر فى وضع قانون لتسهيل استبدال البطاريات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا سيسهل الوصول إلى البطاريات وصيانتها مرة أخرى، ووفقا لموقع Android Police الأمريكي، سيشجع هذا القانون الجديد المستخدمين على استبدال البطاريات في هواتفهم بأنفسهم.

وصوّت البرلمان الأوروبي بالإجماع تقريبًا على حظر استخدام المواد اللاصقة وإجبار الشركات على صنع أجهزة تسمح للمستخدمين "بإزالة البطاريات واستبدالها بسهولة".

ويدعي التقرير أن هذا جزء من استراتيجية الاتحاد الأوروبي الأوسع لجعل البطاريات صديقة للبيئة ليس فقط، ولكن للمستخدمين أيضًا.





ماذا يعني هذا للمستخدمينإذا توقف صانعو الهواتف الذكية عن استخدام المواد اللاصقة على أجهزتهم، فسيساعد ذلك المستخدمين على استبدال البطاريات بأنفسهم، وسيقيد هذا القانون الجديد الشركات المصنعة من بيع الهواتف الذكية التي تتطلب أدوات خاصة أو تدريبًا لفتح الهاتف لاستبدال البطاريات أو الوصول إليها، ومع ذلك، قد لا يحدث هذا التغيير في أي وقت قريب حيث قد يتم تطبيق القانون الجديد بحلول عام 2027، كما يشير التقرير.





ماذا يعني ذلك لصانعي الهواتف؟قد تؤثر هذه اللائحة على الشركات من استخدام المواد اللاصقة في أجزاء أخرى من تصنيع الهواتف أيضًا، ويضيف التقرير أنه بسبب هذا القانون ، قد لا تشجع الشركات على لصق جميع أجزاء العرض الخاصة بها معًا، هذا سيجعل الإصلاحات أكثر اقتصادا وصديقة للبيئة، من المتوقع أيضًا أن يعمل القانون المقترح على تحسين جمع البطاريات القديمة من خلال زيادة الهدف لجمع البطاريات المحمولة من 45٪ إلى 73٪ بحلول عام 2030.

ووفقًا للتقرير، قد يكون لمثل هذا الحكم تأثير كبير على الهواتف التي يتم بيعها في أسواق خارج الاتحاد الأوروبي. بدلاً من إنفاق المزيد من الأموال لبناء الهواتف بشكل مختلف لكل سوق، قد يتبنى المصنعون إرشادات البناء الجديدة عالميًا، وبالنسبة للمبتدئين، يحاول الاتحاد الأوروبي القيام بشيء مماثل من خلال فرض USB-C كمعيار لشحن جميع الهواتف، بما في ذلك أجهزة iPhone من Apple.