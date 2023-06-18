تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من WhatsApp يكشف عن تكامل التطبيق مع نظارات Meta Quest

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر إصدار تجريبي لتطبيق WhatsApp مؤخراً على منصة جوجل بلاي، والذي يكشف عن دعم التطبيق قريباً لتقنية الواقع الإفتراضي في نظارات Meta Quest.

يتكامل تطبيق الواتس اب على منصة الأندوريد قريباً مع نظارات Meta Quest، حيث كشف الإصدار التجريبي رقم 2.23.13.6 عن إختيار جديد لربط حساب المستخدم بنظارة Meta Quest للواقع الإفتراضي.

ولقد أوضح تقرير نشر عبر “WABetaInfo” أن تطبيق الواتس اب يدعم قريباً مستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد بميزة ربط الحسابات الحالية في التطبيق بنظارة Quest، ويأتي هذا التغيير مع إعلان Meta مؤخراً عن أن نظارة Meta Quest 3 تأتي بتكلفة جيدة للمستخدمين مقارنة بإصدار ابل الأخير Vision Pro.

يذكر أن عدد من مستخدمي Meta Quest أجروا محاولات لتنشيط تطبيق وحساب الواتس اب عبر نظارات Meta Quest في السابق إلا أن هذه المحاولات لم تنجح، لذا بدأت Meta في الإستجابة بالفعل لطلبات المستخدمين في توافق التطبيق مع نظارات Quest.

من جانب أخر لم تكشف التقارير عن آلية هذا التوافق الجديد، ومستوى التشفير والحماية عند إقتران حسابات تطبيق الواتس اب بنظارات الواقع الإفتراضي، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذه التفاصيل عند إطلاق هذه الميزة بشكل رسمي.

المصدر

اعلان





