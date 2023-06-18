تكنولوجيا: شاومي تدعم سلسلة Redmi K70 القادمة برقاقة Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة شاومي في العمل على تطوير جيل جديد من سلسلة هواتف Redmi K، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على أن سلسلة Redmi K70 تأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 القادمة من كوالكوم.

تستعد شركة كوالكوم للإعلان عن رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 في فعاليات مؤتمر Snapdragon Tech Summit الذي يعقد في شهر أكتوبر من هذا العام، ولقد بدأت التسريبات في الكشف عن الهواتف التي برقاقة كوالكوم الجديدة.

ولقد أوضحت التقارير الأخيرة أن سلسلة Xiaomi 14 ستكون من أول الإصدارات التي تأتي برقاقة كوالكوم الجديدة.

وفي تقرير جديد نشر عبر “Digital Chat Station” كُشِف عن خطط شاومي لدعم سلسلة Redmi K70 أيضاً برقاقة Snapdragon 8 Gen 3.

من جانب أخر قدمت شاومي سلسلة Redmi K60 العام الماضي والتي تضمنت هاتف Redmi K60e، وRedmi K60، وأيضاً Redmi K60 Pro، ولقد تميزت هذه الإصدارات بمعالجات Dimensity 8200، وSnapdragon 8 Plus Gen 1 وأيضاً Snapdragon 8 Gen 2.

ومن المتوقع أن تقدم شاومي معالج كوالكوم الجديد 8 Gen 3 في أعلى إصدار من سلسلة Redmi K70 على غرار العام الماضي، لذا يأتي هاتف Redmi K70 Pro بمعالج كوالكوم.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 تضم نواة Cortex X4 رئيسية بسرعة 3.75GHz، و5 من أنوية Cortex-A720 بسرعة 3.0GHz، و2 من أنوية Cortex-A520 بسرعة 2.0GHz، ولقد سجل المعالج في منصة Geekbench عدد 2563 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية و7256 نقطة في الأنوية المتعددة.

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